Más Información
Héctor Elizalde Mora asume titularidad de la Agencia de Investigación Criminal; es el primer cambio bajo el mando de Ernestina Godoy
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostendrá este lunes una ceremonia oficial de bienvenida en Palacio Nacional para recibir al presidente de Singapur, Tharma Shanmugaratnam, quien realizará una visita oficial al país para fortalecer los lazos económicos y políticos.
La visita coincide con el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
La mandataria encabezará el acto protocolario en el Patio de Honor, donde ambos jefes de Estado sostendrán un encuentro privado con integrantes de sus respectivos gabinetes.
Lee también México requiere un Fiscal autónomo e independiente: Kenia López Rabadán; pide “absoluto profesionalismo”
La visita del presidente Shanmugaratnam se da en medio de una intensa agenda diplomática de la presidenta Sheinbaum con líderes internacionales.
El 25 de noviembre, la mandataria recibió a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, con quien abordó temas de desarrollo social, migración y cooperación regional. En dicha reunión, ambas coincidieron en impulsar una agenda común para el fortalecimiento de Centroamérica y México.
Antes, a principios de noviembre, Sheinbaum Pardo sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, donde discutieron proyectos en materia de transición energética, movilidad sustentable y colaboración científica.
Lee también PRI presenta reforma para evitar amiguismo en cargos de Protección Civil; va también por quitar el IVA al TUA
La visita del mandatario francés subrayó el interés bilateral por ampliar la presencia de empresas francesas en México y fortalecer la agenda climática.
Asimismo, semanas previas, la presidenta mexicana recibió al primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien realizó su primera visita oficial.
La reunión se centró en temas comerciales, inversiones vinculadas al T-MEC, movilidad laboral y el desarrollo de cadenas de suministro compartidas en Norteamérica.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]