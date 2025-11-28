Él es Héctor Elizalde Mora, nuevo titular de Investigación Criminal y abogado cercano a Harfuch

Más Información
Héctor Elizalde Mora asume titularidad de la Agencia de Investigación Criminal; es el primer cambio bajo el mando de Ernestina Godoy
Sheinbaum confirma licencia del canciller De la Fuente; Roberto Velasco queda como encargado de la SRE
Ernestina Godoy asume de manera interina la FGR tras renuncia de Gertz Manero; agradece su paso por la Consejería Jurídica
Héctor Elizalde Mora fue designado como nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR). Esta es su experiencia en el sector público.
Esta es la trayectoria de Héctor Elizalde Mora
Héctor Elizalde Mora es Licenciado en Derecho. Entre octubre de 2010 y abril de 2015, se desempeñó como director general de apoyo táctico en la Secretaría de Gobernación (Segob).
Más adelante, entre abril de 2015 y noviembre de 2016, fungió como director general de Inteligencia Operativa en Segob, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Posteriormente, hasta mayo de 2019, Elizalde Mora fue director general de Mandamientos Ministeriales y Judiciales en la Fiscalía General de la República.
Durante la titularidad de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina bajo la jefatura de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, Elizalde Mora se desempeñó como subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de la dependencia.
En el año 2020, después de un atentado en contra del entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, Héctor Elizalde fue designado como encargado de despacho de la SSC CDMX.
Sin embargo, poco tiempo después fue designado para este puesto Israel Benítez López, subsecretario de Operación Policial, por instrucciones del propio García Harfuch debido a la “máxima atención que requiere la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial”.
Héctor Elizalde Mora es una de las personas cercanas al equipo capitalino de Omar García, y se encargó de atender parte de las investigaciones por el atentado del pasado 26 de junio de 2020.
