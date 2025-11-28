El Senado inició este viernes la recepción de solicitudes de aspirantes a titular de la Fiscalía General de la República (FGR) luego de la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

A partir de las 13:00 horas de este viernes inicia la recepción de solicitudes a través del portal electrónico del Senado: www.senado.gob.mx y estará abierto hasta del domingo 30 de noviembre.

¿Qué se requiere para ser fiscal general?

La convocatoria indica que toda persona interesada deberá cumplir con los requisitos constitucionales para ser fiscal general, entre ellos, ser mexicana o mexicano por nacimiento, tener al menos 35 años cumplidos al día de la designación, contar con título profesional de Derecho con antigüedad mínima de diez años y gozar de buena reputación y no haber sido condenada por delito doloso.

La Fiscalía General de la República requiere como titular a una persona con un amplio conocimiento, señalan expertos. ARCHIVO EL UNIVERSAL

Se establece que cada aspirante deberá presentar un ensayo de máximo diez cuartillas con análisis sobre fenómenos delictivos, plan de persecución penal y uso del marco normativo vigente para enfrentar la criminalidad.

Además, deben entregar documentos de identidad, currículo y escritos bajo protesta de decir verdad.

La Junta de Coordinación Política verificará los expedientes y el martes 2 de diciembre presentará al pleno una lista de al menos 10 candidaturas, misma que requerirá la aprobación de dos terceras partes.

De ser aprobada, se enviará a la titular del Ejecutivo Federal para que formule una terna.

Posteriormente, el Senado deberá elegir a la persona titular de la FGR por mayoría calificada tras la comparecencia pública de quienes integren la terna.

Si el Senado no logra la designación en los plazos previstos, el Ejecutivo podrá nombrar directamente a quien encabece la Fiscalía, conforme al artículo 102 constitucional.

