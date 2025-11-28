Más Información

Sheinbaum confirma licencia del canciller De la Fuente; Roberto Velasco queda como encargado de la SRE

Ernestina Godoy asume de manera interina la FGR tras renuncia de Gertz Manero; agradece su paso por la Consejería Jurídica

Sheinbaum se pronuncia sobre renuncia de Gertz Manero a la FGR; "le ofrecí una embajada al fiscal y aceptó", explica

Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre

"La FGR requiere una transformación para el bien de México", dice Sheinbaum tras salida de Gertz; pide más transparencia

Con empresa, Rocha servía de intermediario con el gobierno

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, rechazó que le de temor o terror que sea electa por el Senado en los próximos días como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en sustitución de .

En rueda de prensa fue cuestionado sobre las que ha realizado sobre una supuesta persecución de Ernestina Godoy en su contra, cuando fungió como Fiscal de la Ciudad de México.

“Ni lo voy a personalizar solamente en la persona que tú referiste. Terror no le tenemos a nadie gracias a Dios” ya que sea quien sea la persona que ocupe la FGR tiene dos opciones: o ejercer con la autonomía como lo dice la Constitución u obedecer al poder y usarla para fines políticos, pero eso se llama dictadura y autoritarismo total.

Sin embargo, insistió, “que ni en ese escenario Acción Nacional va a tener temor ni mucho menos terror, pues vamos a tener es perfecta claridad qué es lo que nos toca hacer y denunciar y no vamos a cambiar ni un ápice lo que venimos haciendo”.

Sobre las causas de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, dijo que está claro que no fue por aceptar una embajada y dijo que se deben aclarar los verdaderos motivos de su dimisión.

