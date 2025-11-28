Expertos critican cuadros de Morena para la FGR

Ante la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), especialistas en seguridad expresan a EL UNIVERSAL que se requiere una persona con un amplio conocimiento sobre las condiciones de impunidad que existen en el país.

El maestro en Estrategia y Seguridad Aplicada Daniel C. Santander señala que se requiere un perfil técnico que logre una aceptación de la oposición.

“Que no sea un perfil completamente partidista, que no busque de alguna forma simplemente ser uno más del partido Morena, por lo tanto, sería un perfil que sea negociador…

“Pese que el Senado tiene que aprobarlo a partir de la terna de la presidenta Claudia Sheinbaum, es conveniente una oportunidad para poner a alguien que realmente cumpla con la justicia sin importar el partido”, asevera.

Santander resalta que se tiene la oportunidad de dar un golpe de timón con respecto a este emblema que debe significar el fiscal y evidentemente colaborar con la estrategia de seguridad que comprende cuatro ejes: atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional (GN) y cero impunidad.

Rubén Ortega Montes, experto en temas de seguridad, procuración y administración de justicia, refiere que “se necesita un fiscal comprometido con la persecución de los delincuentes de cuello blanco, del poder político, que contenga al crimen organizado, y que actúe con eficacia, prontitud y ejemplaridad”.

Detalla que, en el caso de Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo federal, sería la mano derecha, la mano dura de la Presidenta y tendría que seguir las instrucciones del teléfono rojo de la oficina de Palacio Nacional.

Ortega Montes opina que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de política y gobierno de la Presidencia, es un abogado que llegó con prestigio constitucional, conocedor del amparo, a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero al estar apegado a trabajar con López Obrador, y luego como operador político, perdió credibilidad.

Armando Rodríguez, consultor independiente en seguridad e inteligencia, expone que “se requiere una integración adecuada de las carpetas de investigación, pero, en el contexto mexicano, dudamos que se busque a alguien que tenga independencia y autonomía de acción. Eso es muy difícil”, además, debe existir una muy buena comunicación entre el fiscal general y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.