Salinas Pliego reacciona a renuncia de Alejandro Gertz a la FGR; "La Barredora removió al fiscal", asegura

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó este jueves su renuncia al frente del Senado, de acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL.

La dimisión fue formalizada ante el Senado de la República mediante un oficio leído en el pleno.

Carta de renuncia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dirigida al Senado de la República. Foto: Especial

En el documento, fechado este 27 de noviembre y dirigido a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, Gertz Manero notificó que deja el cargo con efectos inmediatos, y adelantó que la titular del Ejecutivo Federal lo propondrá “como embajador en un país amigo”, proceso que —según indicó— ya está en trámite.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, durante la conferencia de prensa de este 7 de septiembre del 2025. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL.

Asimismo, puntualizó que, debido a este nombramiento diplomático, “a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan”, se retira de la Fiscalía General de la República.

Ricardo Salinas Pliego reacciona a renuncia de Alejandro Gertz

Como era de esperarse, su renuncia generó una ola de comentarios por parte de varios usuarios, políticos y empresarios. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI y senador, fue uno de ellos, quien acusó a la mayoría de Morena en la Cámara Alta de intentar un “golpe político-jurídico” para remover al fiscal.

¡Morena es un desastre! ¿Cómo es posible que justo cuando el gobierno de los Estados Unidos 🇺🇸 reconoce la colaboración, la cooperación y el trabajo institucional de la @FGRMexico, que eso ayuda y fortalece la relación para los temas comerciales y de seguridad hemisférica para… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 27, 2025

Aunado a ello, entre las voces más críticas también destacó la del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien a través de su cuenta en X (antes Twitter) aseguró que “el cartel de la barredora” del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, “removió al fiscal para que no los siguieran investigando”.

Salinas Pliego reacciona a renuncia del titular de la FGR. Foto: Captura de pantalla

El empresario cuestionó además, en tono irónico, si lo siguiente sería que el expresidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, ocupara el cargo para “liberar a Hernán” y detener las investigaciones relacionadas con Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

