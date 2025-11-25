Crocs lanza modelo inspirado en Xbox: ¿cuánto cuestan y dónde adquirirlos?

Crocs, la reconocida marca de calzado estadounidense que surgió como idea de tres amigos en el lejano 2002, anunció una nueva colaboración que reúne una de las consolas de videojuegos más famosas con su icónica silueta.

Microsoft, dueña de Xbox, junto con Crocs lograron un calzado que rápidamente llamó la atención de miles de personas. De color negro y con detalles tan finos como los botones y joystick, esta edición especial promete gran éxito.

¿Cuánto cuestan y dónde adquirirlas?

El color negro del par junto con los detalles verdes, recuerda a las primeras consolas que se estrenaron hace casi 20 años, además, incluye algunos Jibbitz, (los accesorios y adornos que acompañan a las Crocs), de personajes como “Fallout”, “Halo”, “Doom”, entre otros.

Lee también Starbucks lanza vasos especiales de Stranger Things: ¿cuándo y cómo adquirir la colección?

Esta colaboración tiene un precio de 80 dólares, (cerca de 1,500 pesos), esto sólo en el sitio oficial de Crocs en Estados Unidos.

Crocs lanza modelo inspirado en Xbox: ¿cuánto cuestan y dónde adquirirlas?

Historia de las Crocs

La marca es el resultado de tres amigos, Scott Seamans, George Boedecker y Lyndon Hanson, quienes compartían interés en lo mismo: pesca, picnics y en el mar, de allí que el calzado Crocs siempre ofrezca lo más nuevo en impermeabilidad.

Los primeros productos estaban dirigidos sólo a niños, en los zapatos destalonados, se asomaba lo que parece un cocodrilo, de allí la razón por lo que la marca se llama Crocs, (Cocrodile significa Cocodrilo).

Lee también Cometa 3I/ATLAS: 10 curiosidades que explican por qué este cometa es tan enigmático

Lo que empezó como un zapato práctico para el muelle se convirtió en un éxito global gracias a su comodidad, logró varias colaboraciones especiales con la NBA, Barbie, Marvel e incluso hace años era uno de los calzados más frecuentes entre artistas y famosos, lo que consolidó más su éxito.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr