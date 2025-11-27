¿Habrá clases mañana, 28 de noviembre? Esto dice la SEP

A unos días de que concluya la última semana de noviembre, surgieron dudas entre madres, padres y tutores acerca de si este viernes 28 habría actividades escolares.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró que, conforme a su calendario oficial, las clases serán suspendidas para estudiantes de nivel básico en todo el país.

Lee también: ¿Quién es Coatlicue y por qué la nueva supercomputadora mexicana lleva su nombre?

La SEP confirma la suspensión de clases en nivel básico

La dependencia señaló que esta medida aplica para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria que asisten a escuelas públicas o privadas incorporadas al sistema educativo nacional. Con esta suspensión, el viernes se convierte en un día de descanso para millones de estudiantes, quienes disfrutarán de un fin de semana más extendido.

La SEP recordó que estas pausas académicas ya habían ocurrido anteriormente durante noviembre debido a diversas actividades administrativas, como el registro de calificaciones, además de los días feriados oficiales.

Este mes ha sido uno de los más cargados en términos de ajustes al calendario, lo que ha generado confusión entre familias que buscan mantenerse al tanto de los días efectivos de clase.

La institución también explicó que, aunque las y los alumnos no asistirán, el personal docente, administrativo y directivo sí deberá presentarse en los planteles, ya que la suspensión responde a una actividad interna programada desde el inicio del ciclo escolar.

¿Qué es el Consejo Técnico Escolar y por qué se realiza?

La junta del Consejo Técnico Escolar (CTE) es una reunión periódica establecida por la SEP en la que participa el personal docente y directivo de cada escuela del país. Su propósito central es analizar el funcionamiento del plantel y definir estrategias que fortalezcan los procesos educativos.

Durante estas sesiones, el cuerpo académico revisa los avances de aprendizaje, la convivencia escolar y las necesidades particulares de los grupos estudiantiles. El CTE opera como un órgano colegiado que toma decisiones para mejorar la calidad educativa y orientar el trabajo pedagógico dentro de cada institución.

Foto: captura de pantalla sep

Lee también: Calendario SEP: ¿cuándo son las vacaciones de diciembre 2025? Conoce la fecha exacta

Estas reuniones se llevan a cabo el último viernes de cada mes (según lo establece el calendario oficial), por lo que la fecha del 28 de noviembre corresponde a la programación habitual. Las decisiones tomadas en el CTE buscan asegurar que las escuelas cumplan con los objetivos del ciclo escolar y que las estrategias de enseñanza se ajusten a las necesidades detectadas.

La SEP enfatizó que la suspensión de clases no es un día libre para el personal educativo, sino una jornada dedicada a la planeación, evaluación y toma de decisiones que impactan directamente en el desarrollo académico. Para las familias, representa una oportunidad para anticipar actividades en casa, considerar cuidados alternativos o aprovechar el fin de semana largo.

También te interesará:

Asaid Castro, el hombre que mostró en una foto el enojo en Uruapan

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y que marcaron su lucha contra el crimen

¿Cómo eliminar las manchas de sarro de la taza de baño? Conoce la técnica

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr