Senadores del PRI presentaron una iniciativa para adicionar el artículo 20 de la Ley General de Protección Civil, a fin de establecer requisitos profesionales obligatorios para quien encabece la Coordinación Nacional de Protección Civil y con ello evitar amiguismo, compadrazgos e improvisación.

La iniciativa indica que la persona titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil deberá contar con al menos cuatro años de experiencia, estudios profesionales o técnicos en áreas afines a la materia y certificación de competencia expedida por una institución registrada ante la Escuela Nacional de Protección Civil.

El PRI señaló que el Sistema Nacional de Protección Civil concentra la responsabilidad de coordinar acciones ante desastres naturales, supervisar el Atlas Nacional de Riesgos, emitir declaratorias de emergencia, coordinar apoyos y fortalecer la prevención en todo el país. Por ello, consideró indispensable que la persona titular posea formación especializada y trayectoria comprobada.

Destacaron que México enfrenta amenazas permanentes por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico y su condición intertropical, factores que generan sismos, ciclones, inundaciones, sequías y deslaves que afectan tanto zonas rurales como urbanas.

Recordaron que la temporada de lluvias reciente provocó daños severos en entidades como Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro, con un saldo de al menos 76 personas fallecidas, 65 desaparecidas y alrededor de 100 mil viviendas afectadas, situación que evidencia la urgencia de fortalecer la capacidad técnica en la toma de decisiones.

Las y los legisladores priistas subrayaron que con esta reforma se busca evitar improvisaciones, consolidar la prevención de desastres, proteger vidas y reducir daños materiales mediante una gestión del riesgo profesional, responsable y basada en conocimiento técnico.

PRI propone quitar el IVA al TUA

El diputado Arturo Yáñez Cuéllar (PRI) propuso reformar la Ley de Aeropuertos, la Ley de Aviación Civil y la Ley del IVA, para eliminar el cobro del IVA en el costo de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA, cargo realizado a los pasajeros por usar sus instalaciones).

La iniciativa también contempla un descuento del 50% en el costo del TUA para personas adultas mayores y con discapacidad; y la devolución inmediata de la tarifa en caso de no usar el vuelo, a través de medios digitales o bancarios.

Además, establece que el costo de los boletos sencillos nacionales no supere el equivalente a 15 días de salario mínimo vigente.

La inicia también faculta a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados para aprobar los montos mínimos y máximos de la TUA en aeropuertos nacionales.

Yáñez Cuéllar explicó que la iniciativa busca atender la problemática de los altos precios de los boletos, derivados de factores como la demanda, los tiempos de compra y la oferta limitada de vuelos.

Refirió que estudios señalan que la TUA en México es una de las más altas del mundo, sin que ello se refleje en instalaciones de primer nivel, y que los pasajeros enfrentan múltiples obstáculos para recuperar el monto de la tarifa cuando no utilizan su vuelo.

Asimismo, recordó que, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en 2024 un total de 77.9 millones de pasajeros viajaron en vuelos internacionales, mientras que 71.5 millones de pasajeros lo hicieron en vuelos nacionales, lo que representa crecimiento del 5.8 por ciento con respecto a 2023.

