Luis Gerardo Sánchez Sánchez, diputado federal por el PRI, respondió a la Secretaría de Gobernación (Segob), tras haber sido señalado de estar detrás de los bloqueos de transportistas y productores de este 24 de noviembre.

“En San Luis de la Paz (Guanajuato), un bloqueo que se está llevando a cabo ahí, quien está encabezando este bloqueo es el diputado federal priista Luis Gerardo Sánchez Sánchez”, señaló César Yáñez, subsecretario de Gobernación.

A través de sus redes sociales, el diputado de Guanajuato indicó que fue invitado por los productores y agricultores del norte y noreste del estado.

“A la Secretaría de Gobernación: se equivoca. el paro no lo estoy haciendo yo, el paro es de toda la población que tiene ya mucho tiempo buscando que se les escuche.

“A pesar de que digan que hay mesas de diálogo, no hay soluciones. Hoy yo acudí por invitación de los agricultores y productores del norte y noreste del estado de Guanajuato a esta invitación”, dijo Sánchez Sánchez.

Al indicar que se trata de un bloqueo nacional, el legislador del PRI comentó que seguirá acompañando a quienes se manifiestan por la Ley de Aguas, por falta de apoyo a la producción, precios justos y por la inseguridad en las carreteras.

Pidió al gobierno federal que no desvíe la atención con poner su nombre detrás de las movilizaciones: “Las personas quieren que las escuchen y les hagan caso. No soy yo, es todo el país”.

El diputado priista Luis Gerardo Sánchez Sánchez respondió que acudió al bloqueo por "invitación de los agricultores y productores del norte y noreste del estado de Guanajuato" este lunes 24 de noviembre de 2025. Foto: Especial

