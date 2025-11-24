Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió la tarde de este lunes en Palacio Nacional al empresario Carlos Slim Helú.
El presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso entró al recinto histórico por el acceso de la calle Correo Mayor.
En octubre pasado, la jefa del Ejecutivo federal agradeció al empresario Carlos Slim y a la iniciativa privada por el apoyo para las personas damnificadas por las lluvias e inundaciones en Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro.
Con la reunión de este lunes, sumarían en lo que va el presente sexenio, al menos cinco reuniones en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el empresario.
El último encuentro fue el pasado 3 de julio, cuando la Mandataria federal se reunió por dos horas con empresarios, entre ellos, Carlos Slim Helú, para buscar acelerar el Plan México.
