Al afirmar que "hay mucha desesperación", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que mientras la oposición siga llamando a la violencia, menos apoyo tendrá de la población mexicana.
En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal advirtió que no se puede vivir en la oposición con pura crítica o con pura noticia.
"Hay mucha desesperación de la oposición, pero como digo, mientras más llamen a la violencia, mientras menos propuestas tengan, menos apoyo van a tener, porque no se puede vivir en la oposición con pura crítica, o pura falsa noticia.
"Tienen que hacer una propuesta, si no hay propuesta, pues la gente no los va a seguir", dijo.
