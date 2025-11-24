Al afirmar que "hay mucha desesperación", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que mientras la oposición siga llamando a la violencia, menos apoyo tendrá de la población mexicana.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal advirtió que no se puede vivir en la oposición con pura crítica o con pura noticia.

"Hay mucha desesperación de la oposición, pero como digo, mientras más llamen a la violencia, mientras menos propuestas tengan, menos apoyo van a tener, porque no se puede vivir en la oposición con pura crítica, o pura falsa noticia.

Lee también Sheinbaum y Salma Hayek se conocen en Veracruz; Presidenta presume foto al lado de la actriz

"Tienen que hacer una propuesta, si no hay propuesta, pues la gente no los va a seguir", dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr