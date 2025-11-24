Más Información

Al afirmar que "hay mucha desesperación", la presidenta aseguró que mientras la oposición siga llamando a la violencia, menos apoyo tendrá de la población mexicana.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal advirtió que no se puede vivir en la con pura crítica o con pura noticia.

"Hay mucha desesperación de la oposición, pero como digo, mientras más llamen a la violencia, mientras menos propuestas tengan, menos apoyo van a tener, porque no se puede vivir en la oposición con pura crítica, o pura falsa noticia.

"Tienen que hacer una propuesta, si no hay propuesta, pues la gente no los va a seguir", dijo.

