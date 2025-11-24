Más Información

Inflación en México sube a 3.61% en primera quincena de noviembre; hila 2 quincenas a la baja

Sheinbaum reacciona a amenaza de presidente peruano; allanar embajada de México está fuera de toda norma, advierte

Raúl Rocha, director de Miss Universo, niega relación con la familia Bosch y acusa a medios de querer desacreditar al certamen

Liguilla: Así se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Natanael Cano invade el Flow Fest 2025 con corridos tumbados; el público pedía "Cuerno azulado"

Palacio Nacional y Catedral amanecen blindados; se preparan con vallas por marcha del #25N

La presidenta de México, , presumió en sus redes sociales una foto al lado de la actriz .

"Mujeres mexicanas", así fue como describió la imagen con la icónica actriz en redes sociales.

Esta mañana, en su , la Mandataria federal calificó de extraordinaria a Hayek, quien se encuentra grabando una película en Veracruz, su estado natal.

"Que mujer tan extraordinaria, me cayó 'rebien'", dice Sheinbaum sobre su encuentro con Salma Hayek en Veracruz. [...] Da gusto cuando uno ve mujeres echadas para adelante", expresó la Presidenta y envió saludos a la actriz.

mahc/apr

