La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presumió en sus redes sociales una foto al lado de la actriz Salma Hayek.
"Mujeres mexicanas", así fue como describió la imagen con la icónica actriz en redes sociales.
Esta mañana, en su conferencia matutina, la Mandataria federal calificó de extraordinaria a Hayek, quien se encuentra grabando una película en Veracruz, su estado natal.
"Que mujer tan extraordinaria, me cayó 'rebien'", dice Sheinbaum sobre su encuentro con Salma Hayek en Veracruz. [...] Da gusto cuando uno ve mujeres echadas para adelante", expresó la Presidenta y envió saludos a la actriz.
