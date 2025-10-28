Se reúnen embajador Johnson, De la Fuente y Raymundo Morales tras ataque de EU a “narcolanchas”; acuerdan coordinación marítima

El gobierno de México acordó con la embajada de Estados Unidos en México fortalecer la coordinación bilateral entre México y Estados Unidos en materia marítima, luego de reportarse ataques de autoridades estadounidenses a presuntas narcolanchas en aguas internacionales.

Este martes, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, se reunieron con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, con quien coincidieron en que la principal prioridad es la salvaguarda de la vida humana en el mar, así como el respeto pleno a la soberanía nacional.

La Cancillería indicó que "en un ambiente de cordialidad", reafirmaron el compromiso con el entendimiento y la cooperación "que históricamente han caracterizado la relación entre ambas naciones".

Lee también EU mata a 14 personas tras atacar otras 4 supuestas narcolanchas en el Pacífico

"La SRE y la Semar reiteraron su compromiso de actuar con profesionalismo, diálogo y cooperación institucional, para que México mantenga un papel constructivo, colaborativo y sólido en la seguridad marítima compartida", dijo Relaciones Exteriores.

Después de reportarse el ataque de Estados Unidos a cuatro supuestas narcolanchas en aguas internacionales, el embajador Ronald Johnson acudió a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se encontró con el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

En la Cancillería, el secretario de Relaciones Exteriores encabezó el evento "Diplomacia Naval y Política Exterior".

Lee también Fuerza Armada venezolana intercepta aeronave que ingresó de manera "furtiva" al territorio

La visita de Jonhson se dio también luego se que la Secretaría de Marina (Semar) participó en labores de rescate de una persona sobreviviente en estos ataques.

Al evento encabezado por el canciller Juan Ramón de la Fuente también asistió el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar, con quién firmó un convenio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc