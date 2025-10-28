Representantes de productores de maíz de Guanajuato, Jalisco y Michoacán anunciaron como muestra de buena voluntad con el gobierno federal y con senadores, abrir un carril al paso de vehículo en los más de 100 bloqueos en distintas carreteras de esas entidades.

En entrevista luego de una reunión con la Comisión de Agricultura del Senado, Rubén Vázquez de la Rosa, representante de agricultores de Guanajuato, informó de este acuerdo en espera que en las próximas horas se avance en su demanda para un precio justo en la tonelada de maíz.

“Estuvieron presentes los senadores Malú Micher, Miguel Márquez, Francisco Ramírez Acuña y el diputado federal, Alfonso Ramírez Cuellar, entre otros y la solicitud fue reactivar la mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación”, apuntó.

Lee también Continúan bloqueos de agricultores en varios estados del país; exigen aumento en precio de la tonelada de maíz blanco

En la sede del Senado, dijo que los senadores les pidieron un gesto de buena voluntad y en ese sentido, los representantes de productores de maíz de esos tres estados acordaron liberar el cuello de botella en las carreteras, liberando un carril en los más de 100 bloqueos que mantienen.

Recordó que los productores del bajío y el centro del país rechazan el precio de $6,050 por tonelada de maíz fijado por el Gobierno federal y exigen un precio de al menos $7,200 la tonelada.

Lee también FGR va por extradición de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc