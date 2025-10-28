Este martes se lleva a cabo la segunda jornada de bloqueos y protestas de productores de maíz en varias carreteras estatales, para exigirle al gobierno federal, el aumento en el precio de garantía de la tonelada de maíz blanco, ya que aseguran, lo que reciben no es suficiente para solventar los gastos de producción.

Tlaxcala

Tlaxcala, Tlax.- Campesinos de diferentes regiones agrícolas de Tlaxcala bloquearon la carretera México-Veracruz, a la altura del municipio de Nanacamilpa, como una acción de resistencia civil en contra del precio de 6 mil 50 pesos que impuso el Gobierno federal a la tonelada de maíz blanco.

Con esta protesta, también se suman al Paro Nacional convocado desde el lunes para el sector agrícola.

Efrén López, representante de la Casa Ejidal de Cuapiaxtla, Tlaxcala, expuso que el Gobierno federal ya había aprobado un precio de garantía para el ciclo primavera-verano de 2026, de 7 mil pesos la tonelada, más un apoyo de 200 pesos para el traslado.

Bloqueos de agrícolas por precios del maíz en Tlaxcala (28/10/2025). Foto: Especial

Lee también Arrojan explosivos artesanales dañando un negocio de cerveza y dejando dos heridos en Mazatlán

Sin embargo, afirmó que las autoridades federales modificaron el acuerdo, según él, para beneficiar a los grandes empresarios intermediarios “que solamente compran el maíz y lo transforman, como el caso de Minsa o Maseca”. Fue así como el Gobierno federal disminuyó el precio de la tonelada de maíz, al menos para los estados del centro de México, a 5 mil 200 pesos.

Hidalgo

Pachuca.— Campesinos de Hidalgo mantienen bloqueos en diversos puntos de la autopista Arco Norte para exigir un incremento en el precio del maíz, luego de que el día de ayer se rechazara el costo fijado por el gobierno federal.

Este martes, ejidatarios de la entidad realizaron un bloqueo en la caseta de cobro Tula, en dirección a Querétaro y en la salida a Tlahuelilpan, sumándose así a las movilizaciones simultáneas que se llevan a cabo sobre esta autopista.

Agrícolas bloquean vialidades en Hidalgo (28/10/2025). Foto: Especial

Lee también Bloqueos de campesinos dejan a cientos varados por más de 20 horas en carreteras de Guanajuato, Jalisco y Michoacán

Los cierres también se registran en Sanctorum, Tlaxcala, donde se ha impedido el paso vehicular.

De acuerdo con la empresa operadora, se mantiene la presencia de manifestantes en la caseta de cobro Sanctorum, en dirección a Texmelucan y salida a Apizaco, donde además del bloqueo los inconformes levantaron las plumas para permitir el libre tránsito a los usuarios.

Con información de Justino Miranda y Dinorath Mota López.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr