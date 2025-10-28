Más Información

Culiacán, Sin. En la colonia Valle de Urías, de la ciudad de desconocidos arrojaron un de fabricación artesanal, la explosión causo daños a un negocio de venta de cerveza y lesionó a dos personas del sexo masculino, al parecer uno de ellos es el dueño del establecimiento

Los vecinos de la avenida Muchich al escuchar el fuerte estruendo que cimbró varias viviendas cercanas al establecimiento con venta de cerveza reportaron el hecho a las líneas de emergencia, por lo que grupos de la Policia Estatal Preventiva y del ejército se presentaron en el lugar.

Sobre los heridos, identificados como José Antonio “N” de 55 años e Ivan Enrique “N”, de 45 años, los cuales se encontraban dentro del negocio, cuando fue lanzado el explosivo de fabricación artesanal, presentan graves heridas en sus cuerpos.

Las autoridades no han dado a conocer la versión de que hubo una tercera victima de la explosión, se trata de un hombre mayor, el cual, circulaba sobre la avenida Munich en su motocicleta cuando se produjo la explosión

