Adán Augusto y Lastra encumbraron a Bermúdez, líder de “La Barredora”

Veracruz, la tragedia que se pudo evitar; fallan 2 de 4 fases de alerta

En pobreza 38 % de los afectados por las lluvias

Matan a elemento Stephania Carmona en campo de tiro de la GN; fiscalías investigan el caso, dice Alejandro Armenta

Mastectomía, la dignidad del cuerpo: Sobrevivientes de cáncer de mama enfrentan violencia estética

Pudimos ser Dubái, lamentan tabasqueños

Culiacán.- En patrullajes de vigilancia y reconocimiento terrestre por diversos , elementos del ejército localizaron un total de 100 artefactos explosivos artesanales, los cuales fueron inhabilitados en espacios abiertos y controlados por cuestiones de seguridad.

Las autoridades de la Novena Zona Militar dieron a conocer que en cumplimiento a lo establecido a la estrategia Nacional de Seguridad Pública, en la entidad, las fuerzas militares mantienen diversas acciones, lo que permitió el aseguramiento de estos 100 artefactos explosivos improvisados.

Todo lo asegurado e inhabilitado en los recorridos fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones pertinentes sobre su fabricación.

El pasado lunes 6 de octubre, las autoridades militares informaron que en patrullajes similares de vigilancia y reconocimiento terrestre detuvieron a dos personas, aseguraron diversas sustancias químicas, armas de fuego, cargadores, cartuchos, bolsas con posibles drogas y 39 artefactos explosivos.

Foto: Especial
La Novena Zona Militar divulgó que integrantes de las fuerzas del ejército detuvieron a dos personas del sexo masculino y localizaron nueve áreas de concentración de material diverso para elaborar drogas sintéticas, por lo que se estableció un perímetro de seguridad.

En la revisión de los nueve sitios, se aseguraron dos mil 585 litros y 166.25 kilos de sustancias químicas presuntamente utilizadas en la elaboración de drogas sintéticas, además, se encontró 1.40 kilos de probable droga sintética.

Los elementos militares encontraron 4.51 kilos de una yerba verde posiblemente marihuana, 30 bolsas con probable cocaína, cuatro fusiles automáticos, 28 cargadores, 778 cartuchos útiles, 39 artefactos explosivos improvisados, seis condensadores, cuatro reactores, seis vehículos y una motocicleta.

Tanto los dos detenidos junto con todas las sustancias químicas, posibles drogas, armas, cargadores, cartuchos, explosivos artesanales y diversos instrumentos de laboratorios, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

