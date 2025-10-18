Culiacán, Sin. A 18 de Oct.- En un nuevo incidente registrado en uno de los módulos del centro penitenciario de Culiacán, un interno fue encontrado muerto, presuntamente a causa de un infarto, este deceso, se registró a solo un día, de una riña violenta entre internos, en la que uno de ellos perdió la vida y tres mas resultaron heridos por impactos de bala.

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado a través de un breve comunicado dio a conocer que personas privadas de su libertad encontraron a uno de sus compañeros inconsciente , por lo que fue asistido por personal médico del penal, los cuales determinaron que este no contaba con signos vitales,

Un primer preliminar estableció que su fallecimiento pudo ser producto de un infarto, por lo que esperan que sea la Fiscalía General del Estado la que determine con precisión la causa del deceso del interno.

A raíz de la riña violenta en el interior del reclusorio el viernes pasado, se realizaron dos revisiones, en horarios distintos, en los que se logró asegurar siete armas de fuego, tres de ellas fusiles automáticos y un artefacto explosivo artesanal.

Durante el enfrentamiento que se registró a balazos, uno de los internos de nombre, José Eleazar “N”, falleció, en tanto que tres más, tuvieron que recibir atención médica especializada, al presentar heridas de bala

dmrr