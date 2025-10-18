Cuernavaca, Mor.- Un operativo de fuerzas policiales y castrenses arrojó la detención de un adolescente de 16 años que conducía un auto con drogas y armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en el municipio de Jonacatepec, oriente de Morelos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Morelos, informó que el menor despertó sospechas cuando evadió un filtro de seguridad instalado en el barrio Veracruz, y condujo su auto Mazda sin placas de circulación, en sentido contrario.

El menor se dirigió por el camino local Libertad y para eludir su detención se introdujo al rancho “Los Guerreros", a cuyo sitio ingresaron los elementos de la Policía Morelos, militares, Guardia Nacional e infantes de Marina.

En el interior de una habitación localizaron dosis de productos químicos por identificar, así como utensilios de una "cocineta artesanal" para elaborar drogas sintéticas.

Aseguran droga, armas y una “cocineta” artesanal para elaborar drogas sintéticas en Morelos. Foto: Especial.

Lee también: Siguen en la búsqueda de sobrevivientes en Hidalgo

Ahí hallaron 64 “tabiques” envueltos en plásticos con un peso de 80 kilogramos, con sustancia verde similar a la "marihuana", una hielera cuadrada de cinco litros, con una sustancia química precursora, similar a la Anfetamina y tres hieleras cilíndricas con un total de 15 litros con una sustancia química precursora, similar a la Anfetamina.

Entre las armas largas localizaron un arma larga Fusil Palmeto calibres 2.23, con cargador abastecido y dos cargadores adicionales; un arma larga Carabina Colt, Sporter-Match, calibre 223, con cargador, una arma larga de alto poder calibre 5.56 cañón largo.

El operativo interinstitucional también reportó el decomiso de cuatro chalecos tácticos balísticos, con dos placas balísticas adicionales, de uso exclusivo de las fuerzas armadas, cuatro radios de comunicación de onda corta, dosis químicas por identificar, una estufa industrial con diversas ollas azules, recipientes de plástico de 200 y 100 litros y tambos medianos que podrían ser utilizados para la elaboración artesanal de droga sintética.

La SSPC informó que todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), para continuar con los actos de investigación correspondientes e identificar a los responsables y en su caso solicitar órdenes de cateo y de aprehensión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr