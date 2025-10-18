Pachuca.— En medio de la montaña y entre el lodazal, un grupo de pobladores que se dirigían a entregar víveres a las comunidades aisladas comenzaron a escuchar gritos de auxilio. Al acercarse, lograron vislumbrar la cabeza y las manos de un hombre sepultado entre el deslave.

Se trataba de un profesor de Conafe, quien durante las lluvias de la semana pasada fue sorprendido a medio camino entre Xochicoatlán y la comunidad de Tenango, a donde se dirigía para cumplir con su jornada laboral.

Con lazos que arrojaron hacia el profesor, debido a que la zona era pantanosa por el lodo, los vecinos lograron rescatarlo. El docente presentaba signos de agotamiento y deshidratación, pero no lesiones graves.

Poco a poco los desaparecidos de esta tragedia han comenzado a ser localizados, algunos con vida y otros más serán parte de las estadísticas de decesos, pero más que números, son personas que dejarán un hueco en sus familias. Historias de vida truncadas por una tragedia que en Hidalgo arrasó pueblos enteros.

La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas mantiene recorridos por las zonas siniestradas, así fueron localizadas dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas: M. L. L. y M. L. G., quienes fueron encontradas en la localidad de El Aguacate.

Sin embargo, no todos han corrido con la misma suerte. En Huautla fue rescatado el cuerpo sin vida de un hombre de entre las ramas en el río Calabozo, en la comunidad de Tempexquisco. El cadáver había sido arrastrado por la corriente, por lo que, tras emitirse la alerta, elementos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública de Huejutla realizaron el rescate. La víctima permanece en calidad de desconocida.

En redes sociales circula un cartel con las fotografías de tres mujeres y dos hombres bajo la leyenda: “Se buscan desaparecidos en Chapula, Hidalgo, por afectaciones del huracán Priscilla.”

De acuerdo con dicho cartel, las personas buscadas son: Emilia Cisneros Ramírez, Jorge Sánchez Cisneros, Cristina Sánchez Cisneros, Emilia Hernández Araujo y Prisciliano Rigoberto Sánchez Vázquez, quienes se encontraban en su vivienda, ubicada a unos 10 minutos de la localidad de Chapula, entre el tramo Tilaxco–Chapula, cuando empezó la crecida del agua.

Sus familiares han lanzado la alerta de búsqueda, ya que, desde el pasado jueves 9 de octubre, día en que el río se desbordó y arrasó con la comunidad, no han tenido noticias de ellos.

Chapula es una pequeña comunidad enclavada entre las montañas de Tianguistengo, donde al menos 300 personas resultaron afectadas. La mayoría ha sido evacuada en vuelos particulares costeados por familiares, tanto dentro del país como desde el extranjero. De esa localidad hasta ahora, solo la familia Cisneros continúa desaparecida.

Son varios días de que las lluvias afectaron a Hidalgo, dejando, hasta el momento, 21 personas fallecidas y 29 desaparecidos, entre ellos los Cisneros.