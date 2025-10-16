Más Información

Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

"Lo único que salvamos fue un colchón"; familias de Álamo duermen a la orilla de la carretera en espera de ayuda

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Escoltas del abogado David Cohen rinden su declaración ante el MP; aseguran "no haberse dado cuenta" que era vigilado

Tiene Ramírez Bedolla 62% de aprobación en Michoacán

Toluca.- El gobierno del envió 15 toneladas de ayuda humanitaria y víveres, así como un equipo especializado conformado por 235 elementos de seguridad y apoyo a las familias que resultaron afectadas, por las intensas lluvias y el desbordamiento de ríos en el Estado de Hidalgo.

El convoy con víveres llegará al Aeropuerto Nacional Ingeniero Juan Guillermo Villasana, en Pachuca, Hidalgo, donde elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa Nacional coordinan el acopio y la dispersión de los insumos.

La gobernadora (Morena) agradeció al pueblo mexiquense el apoyo que es transportado, por tres tráileres que llevan agua embotellada, alimentos no perecederos y diversos artículos de limpieza personal.

“Ratificar el compromiso y, sobre todo, el cariño y ese sentimiento que tenemos como hermanos mexiquenses para, en este caso, Hidalgo. Se ha estado haciendo la colecta de víveres y el día de hoy vamos a enviar 15 toneladas”, informó durante el banderazo de salida de la ayuda humanitaria desde Palacio de Gobierno.

Como parte de la maquinaria que será destinada a acciones de rescate y limpieza, se enviaron cinco vehículos tipo Kodiac, ocho pick up y dos autobuses de la SSEM, un helicóptero de Grupo Relámpagos, maquinaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (SEDUI), 19 cargadores frontales con retroexcavadoras, dos excavadoras de 320 y ocho camiones de volteo.

Además, la Secretaría de Salud del Estado de México envió insumos, apoyo médico y personal especializado para atender a las y los damnificados.

Asimismo, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) envió un camión con aproximadamente tres y media toneladas de alimento para animales domésticos.

“En coordinación con el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, se definió que el Estado de México ayude a los damnificados del estado de Hidalgo; sin embargo, también ya hemos enviado víveres al estado de Veracruz”, mencionó Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno.

En el evento se invitó a la población mexiquense a seguir donando alimentos no perecederos, insumos médicos, medicamentos, productos de limpieza e higiene personal, artículos para bebé, agua embotellada, colchonetas, sábanas y cobertores en los cuatro Centros de Acopio ubicados en:Palacio de Gobierno, DIFEM, Toluca, Protección Civil del Edomex, Valle de Chalco, y Parque de Orizaba, Naucalpan.

