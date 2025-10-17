Cuernavaca, Mor.- Fuerzas castrenses y policiales coordinaron un operativo y aseguraron una camioneta con reporte de robo, abandonada y con una carga de 200 kilogramos de marihuana, en el municipio de Ocuituco, oriente del estado.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Morelos informó que la acción fue resultado de los operativos interinstitucionales en conjunto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Ocuituco, desplegados tras denuncias ciudadanas sobre movimientos sospechosos en la zona.

Durante recorridos de vigilancia en el crucero Cruz de Lima, los agentes detectaron una camioneta Chevrolet Captiva roja con placas del Estado de México, cuyo conductor aceleró al notar la presencia policial. Minutos después fue hallada abandonada, con la puerta del conductor abierta.

En su interior localizaron 10 bolsas negras y tres costales blancos con hierba seca, con características similares a la marihuana, con un peso total aproximado de 200 kilogramos.

El vehículo y el cargamento fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, mientras la Fiscalía General de la República continúa las investigaciones para identificar a los responsables y el posible destino del enervante.

