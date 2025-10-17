Más Información

SRE confirma muerte de tres mexicanos en accidente de aeronave en Michigan; consulado colabora para repatriación de restos

SRE confirma muerte de tres mexicanos en accidente de aeronave en Michigan; consulado colabora para repatriación de restos

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Demora en limpieza agrava riesgo sanitario en Poza Rica: Cruz Roja; pide acción inmediata

Demora en limpieza agrava riesgo sanitario en Poza Rica: Cruz Roja; pide acción inmediata

Vinculan a proceso a Héctor "N", presunto participante en homicidio del abogado David Cohen

Vinculan a proceso a Héctor "N", presunto participante en homicidio del abogado David Cohen

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Inicia discusión de la Ley de Ingresos 2026 en la Cámara de Diputados

Inicia discusión de la Ley de Ingresos 2026 en la Cámara de Diputados

Cuernavaca, Mor.- y policiales coordinaron un operativo y aseguraron una camioneta con reporte de robo, abandonada y con una carga de 200 kilogramos de , en el municipio de Ocuituco, oriente del estado.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Morelos informó que la acción fue resultado de los operativos interinstitucionales en conjunto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Ocuituco, desplegados tras denuncias ciudadanas sobre movimientos sospechosos en la zona.

Durante recorridos de vigilancia en el crucero Cruz de Lima, los agentes detectaron una camioneta Chevrolet Captiva roja con placas del Estado de México, cuyo conductor aceleró al notar la presencia policial. Minutos después fue hallada abandonada, con la puerta del conductor abierta.

Lee también

En su interior localizaron 10 bolsas negras y tres costales blancos con hierba seca, con características similares a la marihuana, con un peso total aproximado de 200 kilogramos.

El vehículo y el cargamento fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, mientras la Fiscalía General de la República continúa las investigaciones para identificar a los responsables y el posible destino del enervante.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]