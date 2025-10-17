Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), detuvieron a dos presuntos integrantes del Cártel de Tláhuac durante un cateo realizado en la alcaldía Iztapalapa.

El operativo, efectuado en un predio ubicado en la colonia San Miguel Teotongo, permitió el aseguramiento de 10 kilogramos de posible cocaína, dos armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y la detención de Jonathan, de 43 años, y Kevin, de 32, quienes presuntamente utilizaban el inmueble como punto de embalaje y almacenamiento de droga.

De acuerdo con la SSC, el narcótico incautado podría traducirse en alrededor de 20 mil dosis, con un valor estimado en el mercado ilegal de más de 2 millones 300 mil pesos, equivalentes a 125 mil dólares.

El cateo fue autorizado por un juez de control luego de que las autoridades reunieran datos de prueba que señalaban el predio, ubicado en la avenida Capulín y cerrada Vicente Guerrero, como un punto utilizado por un grupo delictivo generador de violencia. La intervención se realizó sin uso de violencia y en estricto apego a los protocolos policiales.

Tras el operativo, el inmueble fue asegurado y quedó bajo resguardo de las autoridades. Los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

Según el cruce de información de las autoridades capitalinas, ambos hombres serían parte de una célula del Cártel de Tláhuac, dedicada a la venta y distribución de drogas, la extorsión y el homicidio en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa.

