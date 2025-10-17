Culiacán, Sin. En diversos operativos efectuados por elementos del Ejército lograron detener a dos personas, asegurar once mil 200 kilos de una yerba verde, con características de marihuana, diecisiete armas de fuego, cinco mil 38 cartuchos útiles de diversos calibres, entre otros artículos que configuran delito.

La Novena Zona Militar divulgó que el pasado 14 de octubre durante patrullajes de vigilancia y reconocimiento terrestre en diferentes municipios del estado, lograron la detención de dos civiles e inhabilitaron un total de seis áreas de concentración de diversos materiales químicos para la elaboración de drogas sintéticas.

En las acciones desplegadas, aseguraron ocho vehículos, 11 mil 200 kilos de posible mariguana, 25 kilos de sosa caustica, 850 litros de acetona, equipo táctico, cinco mil 38 cartuchos útiles de diversos calibres, cien cargadores, diecisiete armas de fuego, solo una de ellas era corta y 14 cigarros con probable mariguana.

Las autoridades militares dieron a conocer que todas las acciones se efectuaron con estricto apego al estado y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades y el orden social.

