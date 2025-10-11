Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron a una mujer en posesión se 30 kilos de marihuana y una subametralladora en calles de la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.

La detención se realizó luego de que los efectivos de la SSC asignados al patrullaje de la zona, vieron a la mujer que portaba la subametralladora en la calle Alfarería.

Los policías le marcaron el alto pero la sospechosa salió corriendo y luego ingresó a una unidad habitacional.

La mujer buscó ingresar a un departamento pero allí fue aprehendida. Foto: Especial.

La mujer buscó ingresar a un departamento pero allí fue aprehendida.

La SSC informó que en el lugar se aseguró una bolsa con 30 paquetes de marihuana con un peso aproximado de 30 kilos.

Tras ser detenida, la mujer de 34 años de edad ofreció dinero a los policías para no ser arrestada, aseguró la SSC.

La detenida, el arma y la droga fueron presentados ante un agente del Ministerio Público.

