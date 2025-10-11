Más Información

Sheinbaum coordina plan de acción con cinco estados ante daños por lluvias; "No les faltará nada a damnificados"

Sheinbaum coordina plan de acción con cinco estados ante daños por lluvias; "No les faltará nada a damnificados"

Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Explosión e incendio de pipa en la México-Puebla; cierre total provoca caos vial

Explosión e incendio de pipa en la México-Puebla; cierre total provoca caos vial

Muere Diane Keaton, actriz de "Annie Hall" y "El Padrino"

Muere Diane Keaton, actriz de "Annie Hall" y "El Padrino"

México vs Argentina: Horario y canales para ver EN VIVO los Cuartos de Final del Mundial Sub 20, HOY, sábado 11 de octubre

México vs Argentina: Horario y canales para ver EN VIVO los Cuartos de Final del Mundial Sub 20, HOY, sábado 11 de octubre

Vinculan a proceso a “Nelson”, presunto líder del Tren de Aragua en la CDMX

Vinculan a proceso a “Nelson”, presunto líder del Tren de Aragua en la CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () detuvieron a una mujer en posesión se 30 kilos de marihuana y una subametralladora en calles de la colonia Morelos, .

La detención se realizó luego de que los efectivos de la SSC asignados al patrullaje de la zona, vieron a la mujer que portaba la subametralladora en la .

Los policías le marcaron el alto pero la sospechosa salió corriendo y luego ingresó a una unidad habitacional.

La mujer buscó ingresar a un departamento pero allí fue aprehendida. Foto: Especial.
La mujer buscó ingresar a un departamento pero allí fue aprehendida. Foto: Especial.

Lee también:

La mujer buscó ingresar a un departamento pero allí fue aprehendida.

La SSC informó que en el lugar se aseguró una bolsa con 30 paquetes de marihuana con un peso aproximado de 30 kilos.

Tras ser detenida, la mujer de 34 años de edad ofreció dinero a los policías para no ser arrestada, aseguró la SSC.

La detenida, el arma y la droga fueron presentados ante un agente del Ministerio Público.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses