Más Información

Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Sheinbaum anuncia censos para la entrega de apoyos a afectados por fuertes lluvias; “a nadie dejaremos desamparado"

Sheinbaum anuncia censos para la entrega de apoyos a afectados por fuertes lluvias; “a nadie dejaremos desamparado"

Vinculan a proceso a “Nelson”, presunto líder del Tren de Aragua en la CDMX

Vinculan a proceso a “Nelson”, presunto líder del Tren de Aragua en la CDMX

Aeroméxico y Delta impugnan orden del gobierno de Trump para disolver su alianza

Aeroméxico y Delta impugnan orden del gobierno de Trump para disolver su alianza

Muere Diane Keaton, actriz de "Annie Hall" y "El Padrino"

Muere Diane Keaton, actriz de "Annie Hall" y "El Padrino"

Encuentran muerto a tigre de bengala que se fugó de zoológico en Puebla; flotaba bajo árboles caídos

Encuentran muerto a tigre de bengala que se fugó de zoológico en Puebla; flotaba bajo árboles caídos

Fueron vinculados a proceso el presunto líder del grupo criminal el en la Ciudad de México, , y uno de sus colaboradores más cercanos, Gabriel, detenidos la semana pasada en la alcaldía Iztacalco.

Un juez de control encontró los elementos suficientes para vincular a proceso a Nelson Arturo "N" y Gabriel "N", ambos de origen venezolano, por el delito de narcomenudeo.

El juzgador impuso la medida de prisión preventiva, por lo que fueron ingresados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Lee también

También se fijó el plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

La Fiscalía General de Justicia capitalina informó que tras la detención de Nelson y Gabriel, obtuvo dos órdenes de cateo para el mismo número de inmuebles en la alcaldía Iztacalco e Iztapalapa, relacionados con el Tren de Aragua.

Tras los cateos se aseguraron 120 dosis de droga y varios teléfonos celulares.

Lee también

El líder de la organización criminal también contaba con una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa agravada, la cual ya fue cumplimentada.

Por este delito también se vinculó a proceso a Nelson Arturo, y se fijó el plazo de un mes para el cierre de las investigaciones complementarias.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía de Justicia capitalina han señalado que el Tren de Aragua es un grupo delictivo trasnacional con presencia en las alcaldías Cuauhtémoc, Tlalpan e Iztapalapa, así como a otras entidades federativas como el Estado de México, Morelos y Puebla, cuyos miembros están dedicados a la trata de personas con fines de explotación sexual, extorsión, homicidio y secuestro.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses