Vinculan a proceso a “Nelson”, presunto líder del Tren de Aragua en la CDMX

Fueron vinculados a proceso el presunto líder del grupo criminal el Tren de Aragua en la Ciudad de México, Nelson Arturo, y uno de sus colaboradores más cercanos, Gabriel, detenidos la semana pasada en la alcaldía Iztacalco.

Un juez de control encontró los elementos suficientes para vincular a proceso a Nelson Arturo "N" y Gabriel "N", ambos de origen venezolano, por el delito de narcomenudeo.

El juzgador impuso la medida de prisión preventiva, por lo que fueron ingresados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

También se fijó el plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

La Fiscalía General de Justicia capitalina informó que tras la detención de Nelson y Gabriel, obtuvo dos órdenes de cateo para el mismo número de inmuebles en la alcaldía Iztacalco e Iztapalapa, relacionados con el Tren de Aragua.

Tras los cateos se aseguraron 120 dosis de droga y varios teléfonos celulares.

El líder de la organización criminal también contaba con una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa agravada, la cual ya fue cumplimentada.

Por este delito también se vinculó a proceso a Nelson Arturo, y se fijó el plazo de un mes para el cierre de las investigaciones complementarias.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía de Justicia capitalina han señalado que el Tren de Aragua es un grupo delictivo trasnacional con presencia en las alcaldías Cuauhtémoc, Tlalpan e Iztapalapa, así como a otras entidades federativas como el Estado de México, Morelos y Puebla, cuyos miembros están dedicados a la trata de personas con fines de explotación sexual, extorsión, homicidio y secuestro.

