Más Información

Sheinbaum: La corrupción no puede tener cabida en nuestras instituciones, debe sancionarse con firmeza; reconoce a secretarios de Marina y Defensa

Sheinbaum: La corrupción no puede tener cabida en nuestras instituciones, debe sancionarse con firmeza; reconoce a secretarios de Marina y Defensa

Armada de México se transforma ante la adversidad, asegura secretario de Marina; anuncian regreso del Buque Escuela Cuauhtémoc

Armada de México se transforma ante la adversidad, asegura secretario de Marina; anuncian regreso del Buque Escuela Cuauhtémoc

Embajador de EU en México celebra detención de operador del Tren de Aragua; "esto es bueno para la gente mexicana"

Embajador de EU en México celebra detención de operador del Tren de Aragua; "esto es bueno para la gente mexicana"

Gobierno de Trump ofrece 2 mil 500 dólares a niños migrantes para que regresen voluntariamente a sus países

Gobierno de Trump ofrece 2 mil 500 dólares a niños migrantes para que regresen voluntariamente a sus países

Mundial Sub 20: México vs Marruecos - EN VIVO - Jornada 3 - Fase de Grupos

Mundial Sub 20: México vs Marruecos - EN VIVO - Jornada 3 - Fase de Grupos

Detienen en la CDMX a "Nelson", operador del Tren de Aragua en México; se le vincula con diversos feminicidios

Detienen en la CDMX a "Nelson", operador del Tren de Aragua en México; se le vincula con diversos feminicidios

El embajador de Estados Unidos en nuestro país, celebró la detención del operador del Tren de Aragua en México y mandó saludos al equipo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

"Felicidades! Saludos a su equipo. Esto es bueno para la gente Mexicana", escribió a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Esto después de que García Harfuch informara este sábado de la detención de , alias “Nelson”, operador del grupo criminal, y quien fue detenido junto a otras dos personas señalados de ser sus colaboradores directos.

Lee también

La captura se dio en la Ciudad de México, tras trabajos de investigación que lograron dar con el paradero Nelson, de 29 años de edad, Lucas Alberto, de 37 años y Marcos Gabriel de 36 años.

Los detenidos cuentan con una orden de aprehensión por el delito de trata de personas y delincuencia organizada, además de venta de narcóticos y homicidio.

Foto: Captura de pantalla
Foto: Captura de pantalla

A Nelson Arturo se le vincula como autor intelectual y material de diversos feminicidios, secuestro y extorsión, con zona de operación en Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la Ciudad de México.

A los tres detenidos, de origen venezolano, se les aseguraron 92 dosis de marihuana, 44 de cristal, 18 dosis de piedra, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses