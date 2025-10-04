Embajador de EU en México celebra detención de operador del Tren de Aragua; "esto es bueno para la gente mexicana"

El embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson celebró la detención del operador del Tren de Aragua en México y mandó saludos al equipo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

"Felicidades! Saludos a su equipo. Esto es bueno para la gente Mexicana", escribió a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Esto después de que García Harfuch informara este sábado de la detención de Nelson Arturo Echezuria, alias “Nelson”, operador del grupo criminal, y quien fue detenido junto a otras dos personas señalados de ser sus colaboradores directos.

La captura se dio en la Ciudad de México, tras trabajos de investigación que lograron dar con el paradero Nelson, de 29 años de edad, Lucas Alberto, de 37 años y Marcos Gabriel de 36 años.

Los detenidos cuentan con una orden de aprehensión por el delito de trata de personas y delincuencia organizada, además de venta de narcóticos y homicidio.

A Nelson Arturo se le vincula como autor intelectual y material de diversos feminicidios, secuestro y extorsión, con zona de operación en Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la Ciudad de México.

A los tres detenidos, de origen venezolano, se les aseguraron 92 dosis de marihuana, 44 de cristal, 18 dosis de piedra, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

kicp