Morelia.— La construcción del Segundo Anillo Periférico de Morelia costará dos mil 900 millones de pesos y se edifica con cero deudas, ya que los recursos financieros proceden de las arcas del gobierno estatal.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) supervisó el segmento cinco de la obra donde dijo que este megaproyecto abarca la construcción de más de 51 kilómetros, divididos actualmente en los segmentos uno, cuatro y cinco.

“Este quinto segmento inicia aquí en la carretera a Mil Cumbres y concluye en Ciudad Salud”, detalló Ramírez Bedolla.

Este tramo en particular beneficiará de manera directa a cerca de 100 mil habitantes de la zona oriente de la capital michoacana.

El gobernador explicó que la vialidad será fundamental para desahogar el tráfico de la periferia, estimando que agilizará el flujo de más de 4 mil 500 vehículos diarios.

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