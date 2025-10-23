Más Información

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Matan a empresario citrícola en Álamo, Veracruz; un comando lo atacó en la vía pública

Trump presume resultados contra cárteles, con 3 mil detenidos en un mes; promete eliminar la amenaza "por completo"

Ssa apertura módulos de vacunación para temporada invernal; se aplicarán biológicos contra Covid-19, influenza y neumococo

VIDEO: Así huyeron los ladrones del Louvre tras robar joyas de la corona de Francia

Suman 345 mil litros de crudo recuperado tras derrame en ríos de Veracruz

Ante el difícil entorno que enfrentan los pequeños, medianos y grandes , el (CNA) pidió al gobierno federal implementar acciones de acompañamiento y apoyo que permitan al sector enfrentar la coyuntura “adversa” y mantener viva la actividad productiva.

Afirmó que solamente con apoyos se respaldará a los campesinos, a las comunidades rurales, la soberanía y el abasto de alimentos.

Expuso que la situación es difícil para los productores por la situación que hay “derivada de la baja en los precios y subsidios internacionales de los granos, el incremento de los costos de producción y los efectos de la sequía que han impactado severamente a diversas regiones”.

Para el organismo del sector privado, “el es más que un cultivo: es parte esencial de nuestra cultura, de nuestra economía y de la identidad nacional”.

Reconoció que actualmente los productores se esfuerzan en mantener sus cultivos y son resilientes porque pese a las dificultades “continúan trabajando sus tierras con compromiso y esperanza”.

Añadió que “desde el Consejo, reiteramos nuestra disposición a continuar con el diálogo, la cooperación y la búsqueda conjunta de soluciones que contribuyan a que el campo mexicano siga siendo fuente de vida y desarrollo”.

En medio de esa crisis, México importó volúmenes récord de granos y oleaginosas, con lo que pierde seguridad y autosuficiencia alimentaria, dijo Grupo Consultor de Mercaos Agrícolas (GCMA).

De enero a septiembre de 2025 se registró un volumen de importación de 19 millones de toneladas métricas de maíz, 6.6% más que el mismo periodo del año previo, lo que en valor significó un incremento de 3 mil 878 millones de dólares del 2024 a 4 mil 99 millones de dólares en el presente año.

GCMA afirmó que “la tendencia confirma la pérdida de autosuficiencia y seguridad alimentaria del país, debido a una creciente dependencia del abasto externo”.

Mientras los productores nacionales enfrentan altos costos y bajos precios de venta, Estados Unidos y Brasil fortalecen su presencia como proveedores estratégicos para la industria mexicana”, ya que en los últimos meses llegaron los primeros embarques de maíz amarillo brasileño.

