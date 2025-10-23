Ante el difícil entorno que enfrentan los pequeños, medianos y grandes productores de maíz, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) pidió al gobierno federal implementar acciones de acompañamiento y apoyo que permitan al sector enfrentar la coyuntura “adversa” y mantener viva la actividad productiva.

Afirmó que solamente con apoyos se respaldará a los campesinos, a las comunidades rurales, la soberanía y el abasto de alimentos.

Expuso que la situación es difícil para los productores por la situación que hay “derivada de la baja en los precios y subsidios internacionales de los granos, el incremento de los costos de producción y los efectos de la sequía que han impactado severamente a diversas regiones”.

Para el organismo del sector privado, “el maíz es más que un cultivo: es parte esencial de nuestra cultura, de nuestra economía y de la identidad nacional”.

Reconoció que actualmente los productores se esfuerzan en mantener sus cultivos y son resilientes porque pese a las dificultades “continúan trabajando sus tierras con compromiso y esperanza”.

El GCMA afirmó que “la tendencia confirma la pérdida de autosuficiencia y seguridad alimentaria del país, debido a una creciente dependencia del abasto externo”. Foto: Pexels

México importa volúmenes récord de granos y pierde autosuficiencia alimentaria, alertan

Añadió que “desde el Consejo, reiteramos nuestra disposición a continuar con el diálogo, la cooperación y la búsqueda conjunta de soluciones que contribuyan a que el campo mexicano siga siendo fuente de vida y desarrollo”.

En medio de esa crisis, México importó volúmenes récord de granos y oleaginosas, con lo que pierde seguridad y autosuficiencia alimentaria, dijo Grupo Consultor de Mercaos Agrícolas (GCMA).

De enero a septiembre de 2025 se registró un volumen de importación de 19 millones de toneladas métricas de maíz, 6.6% más que el mismo periodo del año previo, lo que en valor significó un incremento de 3 mil 878 millones de dólares del 2024 a 4 mil 99 millones de dólares en el presente año.

GCMA afirmó que “la tendencia confirma la pérdida de autosuficiencia y seguridad alimentaria del país, debido a una creciente dependencia del abasto externo”.

Mientras los productores nacionales enfrentan altos costos y bajos precios de venta, Estados Unidos y Brasil fortalecen su presencia como proveedores estratégicos para la industria mexicana”, ya que en los últimos meses llegaron los primeros embarques de maíz amarillo brasileño.