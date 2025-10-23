La inflación anual en México llegó a 3.63% en la primera mitad de octubre, con lo que aminoró su marcha luego de hilar cuatro quincenas al alza, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor observó en la primera quincena del presente mes un aumento de 0.28% respecto el periodo inmediato anterior, tasa inferior al 0.43% reportado un año antes.

El incremento anual de precios en la primera mitad de octubre estuvo por debajo de la mediana de las proyecciones de los analistas que era de 3.71%, pero dentro del rango de sus expectativas que iban de un mínimo de 3.55% a un máximo de 3.85% previsto por las 37 instituciones financieras consultadas por Citi de las cuales sólo una acertó en su pronóstico.

Lee también La economía tropezó en el tercer trimestre, anticipan

Los bienes y servicios cuyos precios tuvieron mayor incidencia a la baja en la inflación de la primera mitad de octubre, fueron: el huevo con una disminución quincenal de 2.13%; pollo, -1.0%; jitomate, -3.3%; papa y otros tubérculos, -4.9%; tomate verde, -7.0%; aguacate, -5.9%; naranja, -6.3%; plátanos, -2.7%; chile serrano, -4.2%; y limón, -4.5%.

Por el contrario, entre los genéricos cuyos precios más influyeron al alza se encuentran: la electricidad con un aumento quincenal de 17.7%; transporte aéreo, 11.6%; vivienda propia, 0.1%; servicios turísticos en paquete, 7.1%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.2%; servicios profesionales, 6.0%; cebolla, 5.3%; carne de res, 0.5%; taxi, 0.8%; y restaurantes y similares, 0.2%.

El índice de precios subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, observó un crecimiento en la primera mitad del décimo mes del año de 0.18% y anual de 4.24%, cifra ligeramente menor al 4.30% observado en la quincena previa. A su interior, los precios de las mercancías se incrementaron 4.06% y los de servicios, 4.42%, ambos respecto al mismo periodo del año anterior.

Lee también En México la inversión generará más crecimiento: Slim Domit

El índice de precios no subyacente subió 0.64% en la primera quincena de octubre, con lo que su alza anual fue de 1.58% contra el aumento de 2.03% observado en el periodo inmediato anterior. Dentro del indicador, los precios de los productos agropecuarios crecieron 1.06% a tasa anual, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 1.99%.

Finalmente, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo, que evalúa los precios de 176 productos y servicios que la conforman, tuvo en la primera mitad del presente mes una variación quincenal de 0.31% y un aumento anual de 3.70%.