Para alcanzar el objetivo del Plan México de incrementar las inversiones a una cifra equivalente a 25% del Producto Interno Bruto (PIB) es necesario “detonar la inversión” privada en el país, aseguró el presidente del Consejo de Administración de América Móvil, Carlos Slim Domit.

Durante el Global Investors Symposium, el empresario explicó que tenemos que promover las oportunidades de inversión que hay en el territorio mexicano para poder generar “el crecimiento que necesitamos”.

Afirmó que el clima de negocios en México es “muy positivo. El que venga un grupo tan grande y con tanto entusiasmo (al Simposium) no por entender más sino para estar aquí, es muy relevante”.

Slim Domit afirmó que México pertenece a la región que tiene el mayor potencial, en la que los tres países son complementarios y en donde se puede desarrollar más una cadena de suministro regional.

En este sentido, explicó que en los últimos años Estados Unidos perdió liderazgo tecnológico y ahora busca revertir esa situación.

Ante inversionistas y empresarios de todos los sectores, explicó que América del Norte es una región de 500 millones de personas que tiene un ingreso incremental por lo que esto representa oportunidades y ventajas.

El presidente del Consejo de Administración de América Móvil precisó que el desarrollo tecnológico, especialmente la mayor conectividad, crea una sociedad más inclusiva porque con un smarthphone se puede acceder a más contenidos, herramientas y más opciones, por lo que las empresas deben de romper paradigmas con las maneras tradicionales de trabajar.

Agregó que esta etapa está permitiendo que sucedan, que se puede tener acceso al mismo contenido para todos, con la conectividad.

Expresó que ya cambió la educación formal que antes se tuvo porque ahora “dependerá de nosotros si queremos ser más educados o preparados, tenemos cada vez más opciones para comprar servicios o productos y la gente tendrá acceso y seguirá creciendo conforme avancemos de una manera progresiva, nos va a permitir adaptarnos más rápido”.

Destacó que “la sociedad tiene todas las herramientas para adaptarnos y evolucionar, al final es una era de acceso que va a ser inclusiva”.

