Más Información
Crimen organizado y extorsiones elevan hasta 20% costo de los alimentos en México: Consejo Nacional Agropecuario
Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala
Diputados aprueban Ley Aduanera y pasa al Ejecutivo Federal; va por endurecer medidas de control fiscal
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una reunión con el director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro, con quien abordó temas relacionados con las inversiones de la empresa automotriz en México y el Plan México.
A través de sus redes sociales, la Mandataria detalló que el encuentro se llevó a cabo en Palacio Nacional, donde también participaron integrantes del equipo directivo de la compañía japonesa.
“En Palacio Nacional recibimos al director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro y su equipo; hablamos de inversiones en nuestro país y del Plan México. La economía está fuerte”, escribió la presidenta.
Lee también Sheinbaum anuncia denuncias por robo y venta de medicamentos en sector público; Buenrostro informará detalles
Cabe recordar que, en el Plan México se señala que, en el sector automotriz y de electromovilidad, se prevé un incremento de 10 % en la producción de vehículos para consumo nacional y aumentar al 15 % el contenido nacional de vehículos de fabricación mexicana hacia 2030.
Hoy, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que en la revisión del T-MEC con EstadosUnidos y Canadá, “México tendrá un mejor acuerdo comercial” esto a que se cumplan los 90 días de prórroga para la imposición de aranceles, entre ellos al sector automotriz.
Lee también Ebrard confía en que “México tendrá un mejor acuerdo comercial” tras revisión del T-MEC; el país se mantiene fuerte, resalta
VIDEO: Diputados bailan al son de la Sonora Santanera; les otorgan reconocimiento por su 70 aniversario
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]