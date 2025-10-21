Más Información
Este martes, la Cámara de Diputados rindió homenaje a la Única Internacional Sonora Santanera por sus 70 años de trayectoria artística.
Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, les dio la bienvenida en el pleno de San Lázaro e informó que fue el diputado Sergio Mayer, quien los invitó al recinto.
Tras la entrega de un reconocimiento, la agrupación se presentó en el auditorio “Aurora Jiménez” del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde empleados de la Cámara Baja y congresistas por igual, se dieron cita para bailar éxitos como "perfume de gardenias" y "La Boa".
El evento se desarrolló en paralelo con la sesión ordinaria de este martes, por lo que algunos congresistas dejaron el pleno para acudir al baile.
Sergio Mayer abrió la pista, y también se vio a otros diputados como Francisco Javier Borrego Adame, de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, y su esposa, la diputada Karina Barreras, del PT.
El reconocimiento a la agrupación fue impulsado por el diputado Sergio Mayer, quien sostuvo que "todos conocemos y hemos bailado las canciones de la Santanera".
