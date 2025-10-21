Este martes, la Cámara de Diputados rindió homenaje a la Única Internacional Sonora Santanera por sus 70 años de trayectoria artística.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, les dio la bienvenida en el pleno de San Lázaro e informó que fue el diputado Sergio Mayer, quien los invitó al recinto.

Tras la entrega de un reconocimiento, la agrupación se presentó en el auditorio “Aurora Jiménez” del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde empleados de la Cámara Baja y congresistas por igual, se dieron cita para bailar éxitos como "perfume de gardenias" y "La Boa".

El evento se desarrolló en paralelo con la sesión ordinaria de este martes, por lo que algunos congresistas dejaron el pleno para acudir al baile.

💃🏻Y que se arma BAILE en San Lázaro…



Diputados se avientan “bailecito” en el CONCIERTO de la Sonora Santanera…



Acá el diputado Sergio Gutierrez Luna y Sergio Mayer, quienes promovieron el homenaje al grupo por en su 70 aniversario… pic.twitter.com/mquOaLmUQo — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) October 21, 2025

Sergio Mayer abrió la pista, y también se vio a otros diputados como Francisco Javier Borrego Adame, de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, y su esposa, la diputada Karina Barreras, del PT.

El reconocimiento a la agrupación fue impulsado por el diputado Sergio Mayer, quien sostuvo que "todos conocemos y hemos bailado las canciones de la Santanera".

