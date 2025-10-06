Más Información

La iniciativa del diputado morenista Armando Corona para castigar con hasta nueve años de cárcel a quien haga stickers o memes de funcionarios públicos no será aprobada en la , aseguró Ricardo Monreal, coordinador de Morena.

"Yo estoy en contra de todo eso. No va a pasar, se lo digo desde ahora. Tienen derecho a presentar sus iniciativas todos los diputados y diputadas. He visto algunas iniciativas que la verdad es que, bueno, para qué le comento", dijo en conferencia de prensa.

Añadió que no considera viable la presentación o discusión de la iniciativa antes mencionada porque atenta contra la .

"No hay que hacer nada que afecte la libertad de expresión. No hay que hacer nada que afecte las garantías individuales. No hay que involucionar en los derechos humanos. Hay que ir creando normas progresistas de más derechos y más libertades", expresó.

Por su parte, Elías Lixa, coordinador del PAN, ante los medios de comunicación hizo un llamado ha hacer un sticker del diputado Corona para que sea conocido.

"Hasta hace algunos días, nadie sabía quién era el promovente. Yo hasta ahorita no lo sé, a veces te avientas y aún así solo sabes la cosa absurda, pero nadie recuerda tu nombre. Por eso es importante hacer un sticker del promovente, para que todos lo recordemos", dijo.

