El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo este martes 21 de octubre un encuentro con la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), De la Fuente y Hobbs revisaron temas de turismo y de la colaboración en la industria de semiconductores, “con nuevas iniciativas para mejorar la competitividad y la innovación tecnológica, a través de alianzas entre la Universidad de Arizona e instituciones mexicanas de investigación y educación superior”.
“México y Arizona mantienen una estrecha relación, tanto por la intensa actividad comercial, como por la población mexicana en ese estado del sur estadounidense”, destacó la SRE.
En el encuentro, el canciller estuvo acompañado por el cónsul general de México en Phoenix, Jorge Mendoza Yescas, y Natalia Figueroa, de la Dirección General de Estrategia Diplomática para América del Norte.
A la gobernadora de Arizona, quien también se reunió con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, le acompañaron Chad Campbell, jefe de Gabinete, y Billy Kovacs, director de Asuntos Federales.
