Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Diputados aprueban Ley Aduanera y pasa al Ejecutivo Federal; va por endurecer medidas de control fiscal

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Incendio en bodega de colchones provoca evacuación de 500 personas en Ecatepec

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

El secretario de Economía, , fue recibido en la con las mañanitas, por su cumpleaños del pasado 10 de octubre.

El secretario de Economía llegó al recinto legislativa de San Lázaro para sostener una reunión de trabajo con integrantes de la Junta de Coordinación Política (), sin embargo, diputadas y diputados federales de Morena, interceptaron su camioneta, para hacer al funcionario un festejo exprés en el estacionamiento.

“Estas son, las mañanitas, que cantaba el Rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti”, entonaron cerca de una veintena de congresistas guindas.

Posteriormente, algunos legisladores le dieron regalos a Ebrard Casaubón, mientras que otros le llevaron pastel.

“Mordida, Mordida”, gritaron las diputadas y los diputados.

Al término del festejo exprés, el secretario se dirigió a la Jucopo para reunirse con las y los coordinadores parlamentarios.

