El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, fue recibido en la Cámara de Diputados con las mañanitas, por su cumpleaños del pasado 10 de octubre.

El secretario de Economía llegó al recinto legislativa de San Lázaro para sostener una reunión de trabajo con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), sin embargo, diputadas y diputados federales de Morena, interceptaron su camioneta, para hacer al funcionario un festejo exprés en el estacionamiento.

“Estas son, las mañanitas, que cantaba el Rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti”, entonaron cerca de una veintena de congresistas guindas.

Posteriormente, algunos legisladores le dieron regalos a Ebrard Casaubón, mientras que otros le llevaron pastel.

“Mordida, Mordida”, gritaron las diputadas y los diputados.

Al término del festejo exprés, el secretario se dirigió a la Jucopo para reunirse con las y los coordinadores parlamentarios.

