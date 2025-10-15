Más Información

Canciller De la Fuente sostiene encuentro con Marco Rubio en Washington; revisan avances de seguridad fronteriza

Canciller De la Fuente sostiene encuentro con Marco Rubio en Washington; revisan avances de seguridad fronteriza

EU aplicará nueva multa de 5 mil dólares, más de 92 mil pesos, a quienes crucen ilegalmente la frontera

EU aplicará nueva multa de 5 mil dólares, más de 92 mil pesos, a quienes crucen ilegalmente la frontera

Llega al Senado minuta de reforma a Ley de Amparo; se prevé sea aprobada vía fast track

Llega al Senado minuta de reforma a Ley de Amparo; se prevé sea aprobada vía fast track

Trump autoriza a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela, revela el New York Times

Trump autoriza a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela, revela el New York Times

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX por segundo día consecutivo

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX por segundo día consecutivo

Concanaco pide condonar o suspender pago de servicios e impuestos a comercios afectados por lluvias

Concanaco pide condonar o suspender pago de servicios e impuestos a comercios afectados por lluvias

Previo a su comparecencia ante el Pleno del Senado, legisladores de la 4T y una priista festejaron con el secretario de Economía, , su cumpleaños 66, que celebró el pasado 10 de octubre.

El funcionario llegó a las instalaciones de la Cámara Alta y fue recibido en el estacionamiento por el senador , del Partido Verde.

El funcionario fue llevado a las oficinas de la Mesa Directiva, donde un grupo de senadores encabezado por la presidenta del Senado, , lo esperaban con Las Mañanitas y un pastel.

Lee también

En redes sociales se difundieron fotografías en las que Ebrard aparece sonriente partiendo el pastel, acompañado de los senadores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, más cercanos a él, y hasta la priista Karla Toledo.

También lo acompañaron Martha Lucia Micher, Yeickol Polevnsky, Celeste Ascencio, Jorge Carlos Ramírez Marín, Emmanuel Reyes Carmona, Juan Carlos Loera,, entre otros legisladores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses