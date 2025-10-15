Previo a su comparecencia ante el Pleno del Senado, legisladores de la 4T y una priista festejaron con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, su cumpleaños 66, que celebró el pasado 10 de octubre.

El funcionario llegó a las instalaciones de la Cámara Alta y fue recibido en el estacionamiento por el senador Waldo Fernández, del Partido Verde.

El funcionario fue llevado a las oficinas de la Mesa Directiva, donde un grupo de senadores encabezado por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, lo esperaban con Las Mañanitas y un pastel.

Lee también 2025, año con lluvias más intensas en 80 años

En redes sociales se difundieron fotografías en las que Ebrard aparece sonriente partiendo el pastel, acompañado de los senadores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, más cercanos a él, y hasta la priista Karla Toledo.

También lo acompañaron Martha Lucia Micher, Yeickol Polevnsky, Celeste Ascencio, Jorge Carlos Ramírez Marín, Emmanuel Reyes Carmona, Juan Carlos Loera, Alejandro Murat, entre otros legisladores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc