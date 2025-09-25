Más Información
Ebrard anuncia inversión de 4.8 mil mdd de dólares para una “nueva economía” en México con inteligencia artificial
Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña
"Jazher", la guardia secreta de líderes de la Luz del Mundo, se viste y arma para el "fin de los tiempos"
Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, anunció una inversión de Cloud HQ para nuestro país por 4.8 mil millones de dólares, para una “nueva economía que vamos a vivir en los próximos años” con inteligencia artificial.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 25 de septiembre en Palacio Nacional, Ebrard indicó que esta inversión es para tener un centro de datos con seis diferentes instalaciones.
“Esto va a construir como una carretera para todo lo que significa inteligencia artificial en México. Estamos construyendo como la carretera y los puentes para que pueda funcionar esa nueva economía”, expuso.
Lee también Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50 mil pesos
Indicó el secretario de Economía que se va a llevar a cabo desde este instante en los próximos años y la sede será en Querétaro. Destacó la ayuda del gobernador panista, Mauricio Kuri, y generará 7 mil 200 empleos.
“Tengan en mente que, prácticamente, todos los servicios de nuestra vida cotidiana van a estar conectados con ese tipo de centrales de datos”, comentó Ebrard.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó esta inversión muy importantes, “de una nueva ruta económica para el país”.
kicp/apr