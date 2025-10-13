La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a quienes en redes sociales han dicho “disfruten lo votado” a las personas damnificadas por las lluvias en Puebla, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí.

En su conferencia mañanera de este lunes 13 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también mandó un mensaje al empresario Ricardo Salinas Pliego para que pague impuestos, por las críticas hechas a la actuación del gobierno ante la emergencia.

“Y cuando uno ve a estas personas, personajes con este odio, esta maldad; no sé ni cómo calificarlo, es un contraste tremendo [...] Nosotros no le tememos a las críticas, pero esta saña. A ver si paga impuestos y con eso también se puede ayudar a más gente, pero la verdad, en el fondo, es mucha malicia", dijo al acusar que no se hace un llamado de opositores al apoyo.

En el Salón Tesorería, la Mandataria federal expresó que “ni vale la pena” responder a quienes se expresaron con la frase “disfruten lo votado”:

“No sé ni cómo calificarlo. Las personas que en México, la gran mayoría de las personas en México, yo diría el 99%; los mexicanos tenemos algo muy especial que es la generosidad. Miren, ayer, de veras saca las lágrimas, ayer en Huauchinango, frente a la tragedia, la situación y la gente dándome comida para que pudiera comer [...] En Poza Rica la gente me entregó una bolsa de tacos.

“Imagínense la generosidad de la gente, de que están viendo que llego y es una generosidad la que uno encuentra y más, mientras más humilde, de verdad la generosidad quita el aliento, saca lágrimas, ese es el pueblo de México, esa es la generosidad”, expresó.

Ante un video que se hizo viral en redes sociales en el que se muestra haciendo señas de guardar silencio y escuchar, Sheinbaum Pardo aclaró que al joven que la interpeló en Veracruz le dijo que “no vamos a ocultar absolutamente nada, permíteme tener toda la información y vamos a darla a conocer”.

Insistió en que “vamos a dar el alma, como siempre la damos, pero en particular en esto. Y que no estamos escatimando ningún esfuerzo, ningún apoyo”. Reconoció a los cinco gobernadores, incluido al panista Mauricio Kuri por la coordinación y el apoyo para las personas afectadas.

En sus redes sociales, el empresario Ricardo Salinas Pliego compartió un video en el que asegura que el expresidente Andrés Manuel López Obrador le dijo que no permitiría “caridad privada”.

“A mí personalmente me lo dijo el PEJE, el gobierno de MORENA no va a permitir que ningún particular le ayude a los damnificados.

“Si algún particular envía ayuda, la detienen hasta que la etiqueten como ´APOYO DE MORENA´, no importa que tanto la necesite la gente, ellos se quieren robar hasta las ayudas, por eso se robaron el FONDEN. Son perversos y asesinos”, escribió el empresario.

