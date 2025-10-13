Más Información

Asciende a 64 fallecidos por lluvias en 5 estados del país, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Israel libera a 154 prisioneros palestinos; llegan al norte de Egipto

El narco, cada vez más cerca de los jóvenes

“Maté a mi mejor amigo por lealtad al cártel”, testimonio del reclutamiento infantil en el narco

Nobel de Economía 2025 para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por la explicación del crecimiento económico impulsado por la innovación

Bienestar inicia censo casa por casa en estados afectados por las lluvias; alistan primeros apoyos para limpieza y reconstrucción

La presidenta descartó participar en la próxima Cumbre de las Américas en República Dominicana e indicó quién de la Secretaría de Relaciones Exteriores pudiera asistir en su representación.

En su conferencia mañanera de este lunes 13 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo lamentó que se pudiera excluir a de esta Cumbre, a celebrarse en diciembre próximo.

“No, no voy a asistir. Es lo que estamos viendo, a ver si habrá alguien de Cancillería que pudiera ir. Pero, en lo personal, primero, nunca estamos de acuerdo que se excluya en ningún país, o no estamos de acuerdo con que se excluya a ningún país.

“Pero además, en la circunstancia actual, hay que estar atendiendo al país y en particular la emergencia (por las lluvias)”, declaró la Mandataria federal.

