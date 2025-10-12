Más Información

Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias

“Este premio es un impulso para conquistar la libertad”: María Corina, tras ganar el Nobel de la Paz

Primer informe de actividades de Clara Brugada; sigue aquí el minuto a minuto

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

"No vamos a dejar a nadie desamparado"; Sheinbaum visita Puebla, Veracruz e Hidalgo, entidades afectadas por lluvias

La presidenta recorrió esta mañana el municipio de Huauchinango, uno de los municipios más afectados por las lluvias en Puebla, para informar a la población sobre los protocolos de atención y acompañar el apoyo a damnificados.

Acompañado por el gobernador , la jefa del Ejecutivo federal destacó que elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y Marina (Semar), así como los gobiernos estatal y municipal atienden la emergencia.

La Mandataria federal destacó que, actualmente, el clima permite avanzar más rápido y hacer puentes aéreos hacia las comunidades que aún se encuentran aisladas.

"Visitamos Huauchinango, uno de los municipios más afectados por las lluvias en Puebla, para informar a la población sobre los protocolos de atención y acompañar el apoyo. Atienden elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como los gobiernos estatal y municipal. Actualmente, el clima permite avanzar más rápido y hacer puentes aéreos hacia las comunidades que aún se encuentran aisladas".

La presidenta Claudia Sheinbaum acude a Pueblo tras afectación por la lluvia. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @Claudiashein.
En este recorrido, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo también acompañada por la secretaria de Gobernación (Segob), ; de Bienestar, Ariadna Montiel; así como por los titulares de Sedena, general ; y de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

En sus redes sociales, el gobernador agradeció la visita de la Mandataria federal a Huauchinango y escuchar las necesidades de la población de ese municipio tras las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, acompaña a la presidenta Sheinbaum Pardo durante su recorrido por la entidad. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @armentapuebla_.
