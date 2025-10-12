La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recorrió esta mañana el municipio de Huauchinango, uno de los municipios más afectados por las lluvias en Puebla, para informar a la población sobre los protocolos de atención y acompañar el apoyo a damnificados.

Acompañado por el gobernador Alejandro Armenta, la jefa del Ejecutivo federal destacó que elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y Marina (Semar), así como los gobiernos estatal y municipal atienden la emergencia.

La Mandataria federal destacó que, actualmente, el clima permite avanzar más rápido y hacer puentes aéreos hacia las comunidades que aún se encuentran aisladas.

La presidenta Claudia Sheinbaum acude a Pueblo tras afectación por la lluvia. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @Claudiashein.

En este recorrido, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo también acompañada por la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; de Bienestar, Ariadna Montiel; así como por los titulares de Sedena, general Ricardo Trevilla Trejo; y de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

En sus redes sociales, el gobernador Alejandro Armenta agradeció la visita de la Mandataria federal a Huauchinango y escuchar las necesidades de la población de ese municipio tras las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, acompaña a la presidenta Sheinbaum Pardo durante su recorrido por la entidad. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @armentapuebla_.

