La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realiza esta mañana una visita a Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por lluvias de los últimos días, y en donde indicó que pronto iniciará el censo para distribuir apoyos a todos los damnificados.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal indicó que se atenderá la emergencia - que ha dejado hasta ahora 44 fallecidos- con los planes DN-III-E y Marina.

"Este domingo estaremos en Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por lluvias. Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado". El Gobierno federal contabiliza hasta esta mañana 44 fallecimientos por las intensas lluvias de los últimos días: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla, y uno en Querétaro

En un video difundido también en sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal informó que hoy visitará Puebla, Veracruz e Hidalgo, y que mañana lunes visitará otros dos estados afectados por las intensas lluvias.

La Mandataria federal expresó su solidaridad y apoyo a todas las personas que perdieron a un familiar o que todavía no lo encuentran.

En este sentido, pidió a las personas que aún no encuentran a sus familiares que llamen al número telefónico 079, en donde, indicó, hay un equipo permanente para estar informando y atendiendo a la población, en coordinación, repito, con los cinco estados de la República.

"En este momento estamos atendiendo la emergencia, atendiendo que haya alimentación, que haya agua potable, que los refugios estén trabajando al 100% en coordinación, repito, con los cinco gobernadores"

La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que en el momento que se abran los caminos de las comunidades afectadas se iniciará con el censo a la población para entregar todos los apoyos que se requieran a la población.

"No vamos a dejar a nadie desamparado. Voy a seguir informando".

La jefa del Ejecutivo federal señaló que el mismo jueves que se registraron lluvias torrenciales en cinco estados de la República se instaló el Comité de Protección Civil y se puso en marcha el Plan DN-III para los cinco estados, así como el Plan Marina.

"Estuvo la coordinadora de Protección Civil (Laura Velázquez) de manera permanente con información a la población y atención a la población. Repito, el viernes instalamos el Comité de Emergencias que ha estado sesionando de manera permanente".

La Mandataria federal señaló que se ha reunido a distancia varias veces con los gobernadores, y que son cerca de 111 municipios afectados.

Destacó que desde el primer momento se está trabajando para la apertura de caminos.

Más de 9 mil elementos de las Fuerzas Armadas laboran en acciones de apoyo

Informó que el día de domingo a las 7:00 de la noche se volverá a reunir el Comité Nacional de Emergencia y garantizó que se estará dando informando todos los días.

Adelantó que mañana en la conferencia mañanera se dará más información con todos los secretarios y secretarias que han estado participando en el Comité, informando de todo lo que se ha estado haciendo para atender la emergencia.

La jefa del Ejecutivo federal resaltó que hay más de 6 mil elementos de la Secretaría de la Defensa (Defensa) y 3 mil de la Marina (Semar) trabajando en labores de apoyo a las comunidades afectadas.

Además, indicó que son cerca de 250 máquinas de la SICT, Marina, Defensa, que están trabajando para la apertura de caminos.

"Hay puentes aéreos ya en varias de las localidades que estaban incomunicadas y vamos a seguir informando y trabajando. Repito, a nadie se va a dejar desamparado".

