La Secretaría de Marina (Semar) informó que a través del Plan Marina en su Fase de Auxilio, se ha brindado apoyo a las comunidades afectadas derivado de las intensas lluvias.

Los elementos han brindado diferentes apoyos a la población como limpieza en sus hogares, remoción de lodo y escombros de calles y carreteras principales, entregas de despensas.

En Veracruz, en los municipios de Poza Rica y Álamo se suman 577 personas auxiliadas, dando un total de dos mil 988 personas, 187 mil 42 traslados a albergues, se despejaron 19 accesos terrestres y se tienen 24 vías de comunicación habilitadas para permitir la conexión entre las comunidades que se encontraban incomunicadas.

Plan Marina en su Fase de Auxilio brinda asistencia y apoyo humanitario a las personas afectadas por las fuertes lluvias. Foto: Especial.

Lee también De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

Además, se encuentran 10 vehículos de maquinaria pesada para brindar apoyo de remoción de escombros y lodo en calles, avenidas y domicilios, se han removido siete toneladas de desechos.

Plan Marina en su Fase de Auxilio brinda asistencia y apoyo humanitario a las personas afectadas por las fuertes lluvias. Foto: Especial.

En el municipio de Huauchinango, Puebla, se han auxiliado a 124 personas más, con un total de 535, se brindaron 85 atenciones médicas, se despejaron 13 vías de comunicación y se han retirado 585 obstrucciones de árboles y espectaculares, permitiendo accesos terrestres a lugares que se encontraban incomunicados. De igual forma, se entregaron 197 despensas, así como cobijas y cobertores a las familias afectadas.

Plan Marina en su Fase de Auxilio brinda asistencia y apoyo humanitario a las personas afectadas por las fuertes lluvias. Foto: Especial.

En el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, se han auxiliado a tres personas más, dando un total de 127, también 10 diez atenciones médicas, despejaron cuatro vías de comunicación de las seis que se reportaron incomunicadas y se removieron árboles que obstruían las vías de comunicación.

Plan Marina en su Fase de Auxilio brinda asistencia y apoyo humanitario a las personas afectadas por las fuertes lluvias. Foto: Especial.

En Metztitlán, Hidalgo, se encuentran elementos navales en sitio, para sumarse a los apoyos de limpieza de avenidas y calles principales de las comunidades que se encuentran incomunicadas.

La Semar resaltó que se encuentran cuatro cocinas móviles que dan servicio en los municipios de Poza Rica y el Álamo Veracruz, Huauchinango, Puebla, y Tamazunchale, San Luis Potosí, mismas que cuentan con una capacidad de preparación de mil 800 raciones por día.

Lee también … Y mientras tanto, tormenta “Raymond” deja daños en el Pacífico mexicano

Durante la noche del sábado se realizaron recorridos terrestres que permitieron identificar la disminución de niveles de la inundación, por lo que el personal naval desplegado estará en condiciones de apoyar con saneamiento de colonias, calles y avenidas, así como desazolve y limpieza de vías de comunicación y viviendas.

La dependencia reiteró su compromiso para llegar a las familias afectadas por las lluvias continuas que provocaron deslaves, inundaciones y bloqueos terrestres.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL