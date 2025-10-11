La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la depresión tropical "Raymond" está próxima a impactar en tierra al sur de Baja California Sur, por lo que en las próximas horas se mantendrán las lluvias de diversas intensidades en varios estados de territorio mexicano.

A través de un comunicado, la Conagua dio a conocer en su último reporte de las 18:00 horas, que dicho fenómeno meteorológico se ubica a 20 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lucas en BCS, y mantiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 75 km/h.

¿En qué estados se esperan lluvias?

Durante las próximas horas, "Raymond" ocasionará lluvias intensas, muy fuertes y fuertes en estos estados:

El sur de Baja California Sur

Centro y este de Sonora

El oeste y sur de Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Baja California

La Conagua detalló que las precipitaciones podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas de los estados mencionados, por lo que pidió a la población mantenerse alerta y atenta a la información oficial.

Lluvias en México. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Vientos fuertes en estas regiones

Como parte del desplazamiento de dicho fenómeno meteorológico, en varias entidades del país se esperan vientos fuertes:

Sur de Baja California Sur: Viento de 45 a 55 km/h con rachas de 65 a 75 km/h.

En costas de Nayarit y Sinaloa se espera viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h.

Baja California, Sonora y Chihuahua espera viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h.

También informó que el oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura se pronostica en la costa sur de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, mientras que el occidente de Baja California prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros.

La Conagua agregó que los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios por lo que pidió seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones.

