Sube a 41 la cifra de fallecidos por lluvias en cinco estados; Protección Civil reporta 27 desaparecidos

Sheinbaum evalúa afectaciones por lluvias con gobernadores de cinco estados; "No les faltará nada a damnificados"

Choque e incendio de pipa provoca cierre total en la México-Puebla; automovilistas quedan varados

México vs Argentina - EN VIVO - Cuartos de Final del Mundial Sub 20

Diane Keaton, de Annie Hall a El Padrino: la trayectoria de un icono de Hollywood

Vinculan a proceso a “Nelson”, presunto líder del Tren de Aragua en la CDMX

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que suman 41 personas sin vida debido a las lluvias registradas en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro así como 27 personas desaparecidas.

Por medio de un comunicado, la CNPC dijo que hay 15 personas fallecidas en Veracruz, 9 en Puebla, 16 en Hidalgo y una en Querétaro.

Además, continúan las labores de búsqueda de 27 personas desaparecidas, con acompañamiento y apoyo a sus familias; aunque no se precisó a qué estado pertenecen.

