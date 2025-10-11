Más Información

Diputados de Morena se embolsan 100 mdp de atención ciudadana

Cae en Quintana Roo "El Griego", señalado de ser líder del grupo criminal “Dalen”; contaba con ficha roja de Interpol

Explosión de pipa de Puente de la Concordia, por omisiones de Tomza: fiscalía

Lluvias dejan 31 fallecidos y a Poza Rica bajo el agua

… Y mientras tanto, tormenta “Raymond” deja daños en el Pacífico mexicano

Clausuran funerarias por caso Ayotzinapa

Lasregistradas en los últimos días en la zona del Golfo y centro del país causaron la muerte de al menos 31 personas —18 en Hidalgo, nueve en Puebla, tres en Veracruz y una en Querétaro—, además de severas inundaciones en Poza Rica, Veracruz, por el desbordamiento del río Cazones, donde en algunas zonas el agua superó los tres metros.

Un par de hombres pone a salvo a sus animales en una zona inundada este viernes en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, el 10 de octubre de 2025. Foto: AFP
La ciudad de Poza Rica registra graves inundaciones, tras el desbordamiento del río Cazones, en Veracruz, por las intensas lluvias que han afectado diversos estados de México, el viernes 10 de octubre de 2025. Foto: Cuartoscuro.com
Varios vehículos se observan sumergidos en la entrada de una unidad habitacional en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, el viernes 10 de octubre de 2025. Foto AFP
Graves inundaciones se registraron este viernes luego de que el río Cazones se desbordara por las intensas lluvias afectando diversas zonas de Poza Rica, Veracruz, el 10 de octubre de 2025. Foto: Cuartoscuro.com
La ciudad de Poza Rica registra graves inundaciones, tras el desbordamiento del río Cazones, en Veracruz, por las intensas lluvias que han afectado diversos estados de México, el viernes 10 de octubre de 2025. Foto: Cuartoscuro.com
Militares ayudan a evacuar a residentes en la ciudad de Poza Rica, tras las fuertes que se registraron en Veracruz, México, el 10 de octubre de 2025. Foto: AFP
Un camión de volteo se observa parcialmente sumergido en una zona de construcción en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, el viernes 10 de octubre de 2025. Foto AFP
Un hombre saca sus pertenencias de una zona inundada este viernes, en Poza Rica, Veracruz, el 10 de octubre de 2025. Foto: EFE
Militares custodian a un hombre en medio de las fuertes inundaciones registradas en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, México, el viernes 10 de octubre de 2025. Foto: AFP
Viviendas se observan inundadas por las fuertes lluvias que se registraron el jueves en la comunidad de Alamo, Veracruz, el viernes 10 de octubre de 2025. Foto: EFE
Línea A del Metro Suspende servicio en cinco estaciones a causa de las fuertes lluvias. (Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL)
