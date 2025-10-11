FOTOS: Lluvias en México dejan 31 muertos, graves inundaciones y diversas afectaciones
Severas inundaciones se registraron en Poza Rica, Veracruz, por el desbordamiento del río Cazones, donde en algunas zonas el agua superó los tres metros
Graves inundaciones se registraron este viernes en la ciudad de Poza Rica, después de que el río Cazones se desbordara por las intensas lluvias afectando diversas zonas de Veracruz, el 10 de octubre de 2025
Laslluvias registradas en los últimos días en la zona del Golfo y centro del país causaron la muerte de al menos 31 personas —18 en Hidalgo, nueve en Puebla, tres en Veracruz y una en Querétaro—, además de severas inundaciones en Poza Rica, Veracruz, por el desbordamiento del río Cazones, donde en algunas zonas el agua superó los tres metros.
Un par de hombres pone a salvo a sus animales en una zona inundada este viernes en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, el 10 de octubre de 2025. Foto: AFP
Lee también Lluvias dejan 31 fallecidos y a Poza Rica bajo el agua
La ciudad de Poza Rica registra graves inundaciones, tras el desbordamiento del río Cazones, en Veracruz, por las intensas lluvias que han afectado diversos estados de México, el viernes 10 de octubre de 2025. Foto: Cuartoscuro.com
Varios vehículos se observan sumergidos en la entrada de una unidad habitacional en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, el viernes 10 de octubre de 2025. Foto AFP
Graves inundaciones se registraron este viernes luego de que el río Cazones se desbordara por las intensas lluvias afectando diversas zonas de Poza Rica, Veracruz, el 10 de octubre de 2025. Foto: Cuartoscuro.com
La ciudad de Poza Rica registra graves inundaciones, tras el desbordamiento del río Cazones, en Veracruz, por las intensas lluvias que han afectado diversos estados de México, el viernes 10 de octubre de 2025. Foto: Cuartoscuro.com