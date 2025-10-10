San Cristóbal de las Casas, Chis; 10 de octubre.- Las lluvias que han caído en Chiapas, han afectado a comunidades de municipios de la región Costa y Sierra, con hundimientos de carreteras y derrumbes, principalmente.

En La Concordia, esta madrugada el crecimiento de un arroyo provocó que un puente vial cediera entre Benito Juárez y La Tigrilla, pero el municipio de Jaltenango, ha podado prácticamente incomunicado con la caída de este paso.

Los habitantes de Jaltenango y La Concordia pidieron la presencia de Protección Civil para reparar el paso vial, que es fundamental para el paso de alimentos y otros productos.

En el tramo Monte Cristo de Guerrero-Capitán Luis A. Vidal, se realiza el mantenimiento de una carretera, pero se ha habilitado una ruta alterna por la comunidad Argentina.

Debido a la caída del puente vial, se habilitó un paso alterno que va de Santa Rosa a La Tigrilla, con paso vehicular controlado.

El gobierno de Chiapas habilitó un centro de acopio, para mandar ayuda a Veracruz, para apoyar a los damnificados por las lluvias en ese estado.

Se ha habilitado un centro de acopio en la colonia Emiliano Zapata, de Tuxtla, la capital de Chiapas, donde se recibe agua, alimentos enlatados y no perecederos, botiquín de primeros auxilios, artículos de limpieza, colchonetas, cobertores, artículos de higiene personas, ropa y zapatos en buen estado.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que continuarán las lluvias en Chiapas, como consecuencia de una vaguada y canal de baja presión, provocará lluvias muy fuertes a intensas en el occidente y sur de México.

dmrr/cr