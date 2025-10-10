Grupos de personas saquearon diversas tiendas en el municipio de Poza Rica, una ciudad del norte de Veracruz que quedó bajo el agua por la crecida del Río Cazones.

En medio de la tragedia por fuertes inundaciones, fueron observados hombres, mujeres y hasta menores de edad ingresando a comercios de gran tamaño -como tiendas Oxxo, Elektra y Coppel- a saquearlas.

Cuando los niveles de agua comenzaban a descender a la altura del bulevar Lázaro Cárdenas, hombres, mujeres y menores robaron colchones, bicicletas, motocicletas, electrodomésticos y llantas.

En ese momento, arribaron elementos del Ejército mexicano, quienes impidieron que los saqueos siguieran.

Poco antes, otro grupo de personas había robado una tienda Oxxo, de donde extrajeron frituras, licores, comida, cigarros, aguas, refrescos.

Al menos 48 municipios veracruzanos, la mayoría del norte de la entidad, fueron afectados por las fuertes lluvias de las últimas 72 horas y las bajadas de agua de los principales ríos.

Las ciudades de Poza Rica y Álamo recibieron los mayores golpes de las crecidas de los afluentes, los cuales crecieron por las grandes cantidades de agua provenientes de las partes altas y estados circunvecinos.

Las autoridades estatales, reportaron al menos dos personas muertas en Papantla (norte del estado) y Los Reyes (centro de la entidad), así como daños en 41 comunidades rurales de esa región.

