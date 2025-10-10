El Rio Cazones se desbordó durante las últimas horas y afectó grandes zonas urbanas de la ciudad de Poza Rica, en el norte de Veracruz.

Las aguas del afluente invadieron calles y avenidas de la cabecera municipal, inundando comercios y viviendas en las partes bajas de la ciudad.

La cresta de agua arrastró vehículos y diversos objetos por calles de la ciudad petrolera.

Ejército implementa Plan DN-III

Elementos del Ejército mexicano implementaron el Plan DN-III de ayuda a la población civil y la Policía Estatal el Plan Tajín.

Horas antes, autoridades federales alertaron del inminente desbordamiento del Río Cazones a la altura del municipio de Poza Rica.

Los fuertes escurrimientos de agua provenientes de las partes altas de dicha cuenca hidrológica, habían elevado de súbito más de dos metros los niveles de dicho río.

El Organismo de la Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, alertó que casi a la media noche de ayer jueves, el nivel de río se ubicaba tres metros por arriba del alertamiento establecido para el Puente Cazones, es decir a la altura del municipio petrolero de Poza Rica.

La dependencia recordó que en Poza Rica el nivel del río ya se encontraba dentro de valores altos, por lo que al arribar esta avenida de agua se preveía “un desbordamiento inminente”.

Se desborda río Cazones

Finalmente fue durante la madrugada y mañana de hoy cuando la cresta de agua alcanzó a la ciudad, con fuertes inundaciones.

Durante las últimas 72 horas se han registrado intensas precipitaciones pluviales en la zona norte de Veracruz, donde hay deslaves en carreteras rurales, estatales, federales y en autopistas.

